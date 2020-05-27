2020-05-27T09:10:01+03:00
Политика

Совещание Путина по ситуации на рынке труда 27 мая 2020: прямая онлайн-трансляция

Прямая онлайн-трансляция совещания Владимира Путина по ситуации на рынке труда состоится 27 мая 2020 года
Ася КУЗНЕЦОВА
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Владимир Путин проведёт совещание о ситуации на рынке трудаВладимир Путин проведёт совещание о ситуации на рынке трудаФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин проведёт сегодня, 27 мая, совещание по ситуации на рынке труда в стране.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сообщило ранее, что к середине мая порядка 400 тысяч россиян начали получать выплаты по безработице и встали на учёт в центры занятости через Единый портал госуслуг.

За неделю до совещания, 19 мая, Владимир Путин сообщил о планах провести совещание и поручил министру труда и социальной защиты Антону Котякову подготовить доклад.

- Что касается ситуации на рынке труда и его поддержки — мы совещание, о котором вы упомянули, проведем 27 мая. Так что подготовьтесь, пожалуйста, - сказал президент.

Напомним, как сообщал сайт KP.RU, накануне президент Путин провёл совещание по борьбе со стихийными бедствиями, паводками и пожарами в России.

Распространение коронавируса в мире: Хроника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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