Совещание Путина по ситуации на рынке труда 27 мая 2020: прямая онлайн-трансляция

Президент России Владимир Путин проведёт сегодня, 27 мая, совещание по ситуации на рынке труда в стране.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сообщило ранее, что к середине мая порядка 400 тысяч россиян начали получать выплаты по безработице и встали на учёт в центры занятости через Единый портал госуслуг.

За неделю до совещания, 19 мая, Владимир Путин сообщил о планах провести совещание и поручил министру труда и социальной защиты Антону Котякову подготовить доклад.

- Что касается ситуации на рынке труда и его поддержки — мы совещание, о котором вы упомянули, проведем 27 мая. Так что подготовьтесь, пожалуйста, - сказал президент.

Напомним, как сообщал сайт KP.RU, накануне президент Путин провёл совещание по борьбе со стихийными бедствиями, паводками и пожарами в России.