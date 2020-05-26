Путин не сдержал эмоций и бросил ручку на стол во время совещания по пожарам

26 Май 2020 2020-05-26T22:09:41+03:00

Путин бросил ручку на стол во время совещания по пожарам Фото: REUTERS

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Во время онлайн-совещания по борьбе со стихийными бедствиями, паводками и пожарами на территории страны российский президент Владимир Путин не смогу сдержать эмоций и бросил ручку на стол.

Глава России напомнил участникам совещания, что из-за последствия стихийных бедствий, разрушительных пожаров жизнь и здоровья множества жителей страны находится под угрозой. Многие люди остаются без жилья и средств к существованию, поэтому с данной проблемой необходимо бороться всеми силами.

С начала текущего года на территории России специалисты зафиксировали 5 626 очагов возгорания в лесах и других природных пожаров, площадь которых в сумме составила более 852 тысяч гектаров. Стихия уничтожила 251 жилой дом. В 13 регионах государства в зонах подтопления находится 491 здание, где проживают люди, 461 приусадебный участок, 14 мостов, и 10 участков автомобильных трасс.

ИСТОЧНИК KP.RU