Путин не сдержал эмоций и бросил ручку на стол во время совещания по пожарам
Во время онлайн-совещания по борьбе со стихийными бедствиями, паводками и пожарами на территории страны российский президент Владимир Путин не смогу сдержать эмоций и бросил ручку на стол.
Глава России напомнил участникам совещания, что из-за последствия стихийных бедствий, разрушительных пожаров жизнь и здоровья множества жителей страны находится под угрозой. Многие люди остаются без жилья и средств к существованию, поэтому с данной проблемой необходимо бороться всеми силами.
С начала текущего года на территории России специалисты зафиксировали 5 626 очагов возгорания в лесах и других природных пожаров, площадь которых в сумме составила более 852 тысяч гектаров. Стихия уничтожила 251 жилой дом. В 13 регионах государства в зонах подтопления находится 491 здание, где проживают люди, 461 приусадебный участок, 14 мостов, и 10 участков автомобильных трасс.
ИСТОЧНИК KP.RU