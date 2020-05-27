Собираем коллекцию дизайнерских бокалов в «Пятёрочке»

Акция стартовала 26 мая и продлится больше четырех месяцев - до 28 сентября 2020 года. В ее рамках во всех магазинах «Пятёрочка» можно приобрести наборы изящных бокалов со скидкой до 90%!

Коллекция дизайнерских бокалов отвечает всем требованиям качества и стиля. На выбор предлагается целых 6 наборов изящных бокалов для разных видов напитков и элегантный графин.

Что же нужно сделать, чтобы купить бокалы по очень выгодной цене? Достаточно совершать покупки с «Выручай-картой» и собирать электронные наклейки. Это очень удобно – бумажные стикеры вечно теряются и пропадают. За каждые 200 рублей в чеке на «Выручай-карту» будет автоматически начисляться одна наклейка. За балансом наклеек следить тоже очень просто - для удобства он печатается на чеке, а также отражается в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «Пятёрочка». Что важно, наклейки можно дарить своим друзьям или близким. Сделать это можно все там же - в личном кабинете или с помощью мобильного приложения.

«Накопительные акции традиционно пользуются большой популярностью у наших гостей, - отметил директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев. - Мы всегда стараемся подготовить интересные и востребованные предложения, даём возможность позволить себе больше и приобрести со значительными скидками различные посуду и кухонные аксессуары. На этот раз мы позаботились о том, чтобы сервировка стола приносила всем эстетическое удовольствие. Сочетание духа ручной работы и инновационных технологий - особенность бренда Livellara Milano. Именно ее так ценят покупатели во всем мире. Теперь и гости более чем 15 тысяч магазинов «Пятёрочка» по всей стране тоже смогут украсить свою кухню или гостиную дизайнерскими бокалами».

В течение почти четырёх месяцев гости универсамов торговой сети могут копить наклейки на понравившийся набор бокалов или приобрести в итоге полную коллекцию изысканного столового стекла. Собирать наклейки можно с 26 мая по 14 сентября 2020 года, а последний день для приобретения понравившегося набора бокалов со скидками – 28 сентября 2020 года.

Подробная информация об акции, сроках и правилах её проведения можно на сайте www.bokaly.5ka.ru.

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