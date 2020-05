Затяжной сухой и влажный кашель у ребенка

Рефлекторная реакция дыхательной системы на раздражения может быть вызвана более серьезными заболеваниями, чем банальная простуда, хотя и она, при отсутствии должного и своевременного лечения, имеет тенденцию перетекать в осложнения.

Беспокойство должен вызывать и затяжной кашель у ребенка без температуры, зачастую свидетельствующий о заболеваниях, напрямую не связанных с привычными респираторными инфекциями.

В любом случае – возникновение у ребенка сухого или влажного кашля, с температурой или без, с другими симптомами или в отсутствие таковых – сигнал для безотлагательного обращения к педиатру.

Причины затяжного кашля у ребенка

Если ребенок кашляет или «всего лишь» периодически покашливает больше недели, стоит обратиться за консультацией к врачу, поскольку такие проявления не являются нормой ни при каких обстоятельствах, кроме наличия негативных факторов. Их происхождение нужно установить и принять меры для устранения, что и входит в обязанности врача.

Ежедневное или периодическое проявление кашля у ребенка на протяжении больше трех недель определяет симптом кашля в категорию длительных, или затяжных. Кашель у ребенка длительностью более месяца потенциально свидетельствует о наличии хронического заболевания дыхательных путей, эндокринной или сердечно-сосудистой системы, пищеварительного тракта.

Однако прежде всего необходимо исключить факторы внешнего воздействия, провоцирующие затяжной кашель у ребенка. Слишком сухой воздух, присутствие в нем агрессивных примесей (дыма, аэрозолей), пыли могут раздражать слизистую оболочку дыхательного тракта.

Основные виды кашля у детей

Для составления четкой клинической картины кашель у ребенка классифицируется по нескольким основным признакам:

1. Происхождению – физиологический, патологический.

2. Длительности – острый, затяжной, хронический.

3. Характеру – сухой, влажный.

Физиологический кашель у ребенка – проявляется вследствие раздражения слизистой и кашлевых рецепторов факторами, не связанными с наличием какого-либо заболевания. Чаще всего это внешние раздражающие причины (сухой воздух, пыль, дым) и порой – попадание в дыхательные пути инородных предметов. Кроме того, остаточные проявления кашля после перенесенного респираторного заболевания могут быть вызваны скоплением слизи в бронхах и гортани, которые организм очищает при помощи естественного кашлевого рефлекса.

Патологический кашель – имеет прямую либо условную, опосредованную связь с наличием патологических процессов в организме, причем – не обязательно в дыхательной системе. Патологическим кашель у ребенка может считаться лишь по результатам диагностики, подтверждающей наличие заболеваний как причин этого симптома.

Острый кашель у ребенка – проявляется на фоне развития ОРВИ и других респираторных заболеваний и характеризуется отсутствием либо минимальным отхождением мокроты. Острый сухой кашель у ребенка называется непродуктивным, поскольку не приносит облегчения в виде отхаркивания мокроты. Лечение сухого острого кашля у ребенка зависит от выбранного курса общей терапии. Это может быть либо применение муколитических и отхаркивающих средств, для смягчения и перевода кашля во влажный, либо – противокашлевых препаратов центрального действия, подавляющих кашлевой центр в головном мозге. Одновременно противокашлевые препараты центрального действия и муколитики не применяют.

Хронический – такой кашель у ребенка, длительностью более двух месяцев, свидетельствует о хронической форме течения болезни как причины этого симптома. Чаще всего хронический кашель у ребенка проявляется при заболеваниях лор-органов (ринит, синусит), нижних дыхательных путей (бронхит, астма), а также пищеварительной системы (ГЭРБ - гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь).

Внушительный список причин появления кашля у ребенка определяет разнообразие классификации его видов и характеристик. В зависимости от природы симптома, различают также простудный, психогенный, аллергенный и другие виды кашля у детей.

Сухой кашель у ребенка

Практически все инфекционные и вирусные респираторные заболевания в своей острой фазе развития характеризуются сухим кашлем у ребенка. Непродуктивным его называют вследствие отсутствия мокроты как фактора очищения дыхательных путей от инфекции. Кроме того, сухой кашель – для ребенка крайне неприятен, поскольку раздражает и без того воспаленную гортань или горло, если речь идет об ОРВИ или гриппе.

Сухой кашель у ребенка без температуры может быть признаком более серьезных хронических заболеваний, нарушением функции нижнего пищеводного сфинктера при гастроэзофагеальном рефлюксе либо проявлением аллергических реакций. Психогенный кашель у ребенка также характеризуется отсутствием выделения мокроты.

Влажный кашель у ребенка

Его еще называют продуктивным, поскольку влажный кашель у ребенка сопровождается отхаркиванием.

Влажный кашель отличается от сухого даже по звуку – он более глухой, гортанный, будто исходящий из глубины грудной клетки. В некоторых случаях, например – в ходе терапии ОРВИ, влажный кашель свидетельствует о том, что дело идет на поправку и дыхательные пути очищаются.

Методы диагностики причин кашля у детей

С любым видом кашля у ребенка, особенно – продолжающегося более недели, следует обращаться к врачу, который проведет ряд необходимых диагностических мероприятий.

• По результатам предварительного осмотра могут быть назначены различные диагностические исследования, позволяющие выяснить причины кашля у ребенка:

• рентгенография грудной клетки и носовых пазух;

• анализы крови – для определения причины кашля у ребенка;

• микробиологическое исследование слизи, отхаркиваемой при влажном кашле.

Результаты диагностики, а иногда и предварительного осмотра, зачастую являются предпосылкой к направлению на консультацию к другим специалистам – лор-врачу, аллергологу, эндокринологу, кардиологу, и даже невропатологу – для подтверждения подозрений на психогенный характер затяжного кашля у ребенка.

Лечение затяжного сухого кашля у ребенка

В зависимости от результатов диагностики, лечение сухого кашля у ребенка может пойти по двум направлениям:

• с подавлением кашлевого рефлекса;

• с переводом сухого кашля во влажный.

В первом случае выписываются препараты, угнетающие кашлевой центр в головном мозге. Одновременно назначается курс лечения болезни, вызвавшей сухой кашель у ребенка. Второй метод определяет применение муколитических и отхаркивающих препаратов, которые в комплексе способствуют активизации выработки мокроты и облегчению ее отделения. Муколитические средства делают консистенцию слизи более жидкой, легче отхаркиваемой.

Лечение влажного длительного кашля у ребенка

При терапии влажного кашля исключено применение противокашлевых препаратов

Эффективность лечения во многом обеспечивают отхаркивающие препараты и муколитики, активизирующие очищение дыхательных путей. Разумеется, лечение влажного кашля у ребенка проводится в комплексе с терапией основного заболевания. При бактериальной природе болезни применяются антибиотики, назначить которые ребенку может только врач.

