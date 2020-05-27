Как безопаснее поехать в отпуск: самолетом, на личном авто или поездом

Пандемия COVID-19 бросила вызов летним планам людей по всему миру. По мере того, как государства начинают отменять карантинные и изоляционные режимы, возникает вопрос, а какой самый безопасный способ перемещения в настоящей ситуации? Что лучше, путешествовать на машине с несколькими остановками по пути, или, быть может, стоит выбрать самолет? Но как тогда провести несколько часов в тесноте с незнакомыми людьми? «КП» приводит мнения экспертов с социального ресурса Medium и рекомендации Роспотребнадзора.

Едем в путешествие. Какие есть риски и какие новые правила?

- Любой способ путешествия в настоящее время в условиях пандемии COVID-19 сопряжена с риском, - говорит доктор Джилл Уэзерхед, доцент кафедры Тропической медицины и инфекционных болезней Медицинского колледжа Бейлора. – Решающее значение здесь имеет мониторинг самой актуальной информации о вирусе и ограничений на поездки.

Доктор отмечает, что использование общественных видов транспорта, таких как автобусы, поезда или самолеты, всегда подразумевает вынужденное близкое знакомство с большим количеством людей, причем в разных районах страны, поэтому стоит посмотреть, какая актуальная эпидемиологическая обстановка во всех регионах поездки.

- Пока вы ждете в аэропортах, на автобусных остановках и на вокзалах, а также во время самого путешествия, не забывайте про социальное дистанцирование; дезинфицируйте контактные поверхности: сиденья, столики, подлокотники; используйте маски во время поездки, регулярно меняйте их на чистые, а использованные утилизируйте, поддерживайте гигиену рук, - все это поможет уменьшить передачу вируса во время путешествия, - говорит врач.

Стоит ли исключить самолет, как наиболее рисковое средство передвижения. Ведь там все пассажиры дышат одним воздухом?

- Современные самолеты оснащены высокоэффективными фильтрами твердых частиц воздуха (HEPA), которые задерживают частицы из циркулирующего воздуха, снижая риск распространения вируса, - говорит доктор Джилл Уэзерхед. – Однако это не обязательно предотвратит капельную или поверхностную передачу вируса, если вы находитесь в тесном контакте с больными людьми.

Доктор Робин Патель, президент Американского общества микробиологии, высказывается более жестко в отношении полетов.

- Путешествие в собственном автомобиле, будь то индивидуально или с членами вашей семьи, безусловно, безопаснее, чем путешествие на самолете с точки зрения рисков заражения COVID-19, - говорит доктор Патель. – Даже при соблюдении дистанцирования в самолете существует риск заразиться COVID-19 из-за большого количества людей, не принадлежащих к одному и тому же домохозяйству. Конечно, если авиапутешественники носят маску и регулярно моют руки, а в аэропортах и самолетах регулярно проводят дезинфекцию, это может помочь, но если вы один или вместе с семьи путешествуете в собственном автомобиле, там действительно мало риска заразиться, это почти то же самое, что быть дома.

Перелеты по России, какие правила Роспотребнадзора?

Лететь теперь можно только в перчатках и масках, менять которые следует каждые три часа. Роспотребнадзор в методических рекомендациях подчеркивает: на российских рейсах эту экипировку должны предоставлять авиаперевозчики. Но при перелете некоторыми зарубежными авиакомпаниями маску придется приобрести самостоятельно.

Перед вылетом пассажирам и членам экипажа измерят температуру. Если температура высокая, то пассажир не будет допущен в салон.

Посадка в самолет стала поэтапной. Первыми на борт заходят пассажиры, чьи места — в хвосте, чтобы не пересекаться с теми, кто сидит впереди.

Проходить по салону можно только в туалет, остальное время следует находиться в кресле с пристегнутыми ремнями безопасности.

Лишний раз касаться выключателей, поручней, ручек нежелательно. Хотя убирают салон теперь с использованием дезинфицирующих средств и особенно тщательно чистят поверхности, которые путешественники трогают чаще всего.

С рассадкой вопрос остается спорным. Роспотребнадзор настаивал на 50% заполняемости самолета, но большинство авиаперевозчиков соблюдали эту рекомендацию, пока режим перевозок был ограничен, а спрос – снижен. Как сообщает РИА Новости, авиаперевозчики считают такое ограничение избыточным: оно приведет к росту цен и сокращению рейсов. Они уверяют, что на борт не должны попадать больные — для этого перед посадкой измеряется температура. А вентиляция и кондиционер в салоне обновляют воздух каждые несколько минут, что препятствует распространению вируса.

(Правда, известно, что вирусы может выделять и человек, который болеет бессимптомно – то есть температура у него не повышена, а он уже заразен).

Необходимо соблюдать дистанцию теперь не только при посадке, но и во время полета, в том числе в очереди в туалет. Еду и напитки можно проносить на борт исключительно в герметичной упаковке. Температуру у путешественников будут измерять дважды — у входа в аэропорт и при посадке.

Едем в поездах дальнего следования, что поменяется?

На данный момент Роспотребнадзор не предусматривает для поездов дальнего следования дистанционную рассадку пассажиров и обязательное ношение масок с перчатками.

Введен визуальный контроль состояния здоровья пассажиров при посадке и измерение температуры в пути два раза в сутки.

Также ведомство предписывает не реже двух раз в сутки проводить влажную уборку в вагонах и обязательно дезинфицировать все ручки.

Туалеты должны убирать не реже четырех раз в сутки с обязательным мытьем полов и стен на высоте 1,5 метра.

Общие правила безопасности при поездках:

- Выбирайте наименее людный способ передвижения из возможных.

- Посмотрите, какая эпидемиологическая обстановка в тех регионах, куда вы собираетесь поехать, и в тех, через которые лежит ваш путь.

- В местах ожидания по возможности сохраняйте дистанцию, не прикасайтесь к предметам общего пользования, таким как дверные ручки, столики, подлокотники. Если есть возможность, продезинфицируйте их. Регулярно мойте руки, не прикасайтесь невымытыми руками к лицу и личным вещам. Носите маску.

- Когда вы добрались до места назначения или на место ночевки – смените одежду и постирайте грязную.