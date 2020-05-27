На конкурс Института развития интернета поступило более 400 проектов

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») завершил прием работ в рамках второй волны конкурса на создание социально значимого контента для молодежи, который проводится в рамках национального проекта «Культура». Конкурс стартовал 20 апреля, всего на рассмотрение экспертов и жюри поступило свыше 400 проектов, лучшие из которых назовут в конце июля.

УЖЕСТОЧЕНИЕ ПРАВИЛ ПОВЫСИЛО УРОВЕНЬ ЗАЯВОК

Участникам конкурса предлагается создавать сериалы, фильмы, игры, мобильные приложения, проекты в интернет-СМИ и социальных сетях, посвященные проблемам молодежи, волонтерскому движению, экологии, истории и культуры России. Общая сумма выполнения заявок — 5 млрд рублей. Участники конкурса обещают обеспечить 1,3 млрд просмотров создаваемого контента.

«Интерес к проекту очень большой, в общей сложности, если брать первую и вторую волны конкурса, мы получили заявок на более чем 30 млрд рублей, что в десять раз превышает объем субсидии этого года», — сообщил о конкурсном отборе гендиректор АНО «ИРИ» Антон Ключкин.

Говоря о второй волне, управленец отметил, что на рассмотрение экспертов поступило 422 заявки. По его словам, это меньше показателей январского приема, что объясняется, прежде всего, ужесточением требований к участникам. Например, было введено обязательное наличие презентации проекта и видеообращения, чтобы экспертам было проще оценить адекватность участника и серьезность его намерений. Также, в силу сжатых сроков и ситуации с эпидемией коронавируса, это является альтернативой очных обсуждений проектов.

Кроме того, в случае участия в проекте медийных персон, конкурсанты должны были предоставить подтверждение: письмо или видеообращение.

«Ужесточение правил существенно повысило не только уровень заявок, но и конкуренцию, так как эксперты будут выбирать из множества равнозначных по качеству проектов, - отметил Антон Ключкин. - Участники стали больше обращать внимание на подачу той или иной идеи, понимая, что, каким бы оригинальным ни был проект, его грамотная презентация существенно увеличивает шансы на победу».

Почти половина проектов — это видеоконтент. Ролики, фильмы и мультфильмы посвящены совершенно разным темам — от волонтерства и экологии, профориентирования и самообразования до проблем молодежи, развития киберспорта, истории, этнографии, туризма. Большое количество анимационных проектов, в том числе с героями сказок и народного эпоса, молодежных сериальных проектов о школьниках, студентах, добровольцах.

«Ярких проектов очень много, и нашим экспертам, нашему жюри предстоит очень интересная и одновременно сложная работа», — резюмировал гендиректор АНО «ИРИ».

«ПОВЫСИЛО ОБЪЕКТИВНОСТЬ»

Отбор проходит в несколько этапов: на первом — заявки оценивают два независимых эксперта со стороны профессионального сообщества и два эксперта со стороны ИРИ.

«Отраслевые эксперты смотрят компетенции команды, художественную ценность, эффект от реализации проекта. Эксперты ИРИ, помимо команды и содержания, также оценивают актуальность, маркетинговую стратегию, рациональность запланированных расходов, подробность бизнес-плана и т. д. Это сделано специально, чтобы повысить объективность оценки», — пояснил гендиректор Антон Ключкин.

После экспертной оценки отбор продолжат конкурсный комитет и наблюдательный совет конкурсного отбора во главе с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко.

Оцениваются заявки по трем главным критериям: качество контента, охват и реакция аудитории, сметная стоимость производства. При разработке методики отбора учитывались лучшие практики Фонда президентских грантов.

Конкурс, ориентированный на поддержку проектов по созданию контента для молодежи в интернете, проводится АНО «ИРИ» с 2020 года. В рамках первой волны конкурса, которая проходила с января по март, реализуется 60 проектов.

Вторая волна проходит с апреля по июль. Заявки принимались в категориях «Видеоконтент», «Контент в блогосфере», «Спецпроекты в интернет-СМИ», «Игры и программное обеспечение». Тематические направления — «Будь собой», «Мы вместе», «Делай добро», «Гордимся» и «Действуй!». В конкурсе принимают участие как состоявшиеся на рынке организации, так и молодые креативные студии.