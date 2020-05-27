2020-05-27T17:50:29+03:00
Общество

В Сочи переименовали реку Хероту

Неблагозвучное название заменили исторически верным
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Фото: maps.google.ruФото: maps.google.ru
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Во время самоизоляции сочинским краеведам поставили задачу: выяснить, как столетие назад величали горную реку, которая известна в адлерском районе под название Херота. Бурная речка действительно вполне отвечает своему неблагозвучному названию: во время дождей частенько размывает берега, да несет в Черное море канализационные стоки и мусор.

"Вопрос о названии реки Херота неоднократно поднимался общественностью и краеведами. Окончательную ясность внес государственный Военно-исторический архив. В его ответе говорится, что "на карте восточного берега Черного моря значится река Хорота". Таким образом, архив поставил точку в этом вопросе, и теперь идет документальное оформление замены названия реки с неблагозвучного "Херота" на исторически обоснованное "Хорота", - заявил местному изданию "Подъем" глава управления информации горадминистрации Микаэль Нерсесян.

В социальных сетях уже появились фотографии нового указателя у речки Херота в Адлеровском районе. На русском и английском языках там уже значится КНОROTA river.

К чему такие метаморфозы? Ведь рядом с таким указателем даже внутренние туристы не будет фотографироваться на память. Да и свой горный характер речка вряд ли изменит кардинально. И Черному морю от перемены названия легче не станет...

ИСТОЧНИК KP.RU

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