В Сочи переименовали реку Хероту

Во время самоизоляции сочинским краеведам поставили задачу: выяснить, как столетие назад величали горную реку, которая известна в адлерском районе под название Херота. Бурная речка действительно вполне отвечает своему неблагозвучному названию: во время дождей частенько размывает берега, да несет в Черное море канализационные стоки и мусор.

"Вопрос о названии реки Херота неоднократно поднимался общественностью и краеведами. Окончательную ясность внес государственный Военно-исторический архив. В его ответе говорится, что "на карте восточного берега Черного моря значится река Хорота". Таким образом, архив поставил точку в этом вопросе, и теперь идет документальное оформление замены названия реки с неблагозвучного "Херота" на исторически обоснованное "Хорота", - заявил местному изданию "Подъем" глава управления информации горадминистрации Микаэль Нерсесян.

В социальных сетях уже появились фотографии нового указателя у речки Херота в Адлеровском районе. На русском и английском языках там уже значится КНОROTA river.

К чему такие метаморфозы? Ведь рядом с таким указателем даже внутренние туристы не будет фотографироваться на память. Да и свой горный характер речка вряд ли изменит кардинально. И Черному морю от перемены названия легче не станет...