Сергей Шойгу - президенту России: Форум «Армия» в августе 2020 планируется!

26 мая в режиме видеоконференцсвязи прошла рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с министром обороны России Сергеем Шойгу. Министр обороны доложил об исполнении президентских поручений последних месяцев.

- Владимир Владимирович, в целом по Вашим поручениям идет довольно активная работа и, самое главное, результативная, – сообщил Сергей Шойгу.

В условиях пандемии Минобороны РФ не сбавило темпы работы. По словам министра, все задачи, определенные на 2020 год, будут выполнены. В рамках доклада Сергей Шойгу подтвердил намерение провести Международный военно-технический форум «Армия» с 23 по 29 августа 2020 года.

- В конце августа планируем провести Международный военно-технический форум «Армия», Армейские международные игры, - сказал он президенту.

Подготовка к проведению форума «Армия-2020» продолжает вестись в полном объеме. Несмотря на трудности, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, в последние месяцы шла активная работа по всем фронтам, нацеленная на подготовку проведения всего комплекса намеченных мероприятий Форума. На сегодняшний день уже сформирована экспозиция и деловая программа «Армии-2020».

Подробное описание мероприятий, а также условия участия и многое другое смотрите на официальном сайте «Армии-2020»

www.rusarmyexpo.ru