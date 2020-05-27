2020-05-27T19:25:45+03:00
Происшествия

В Москве найден мертвым топ-менеджер "Лукойла"

По словам коллег, Сергей Малюков несколько лет боролся с онкологией
Анастасия ВАРДАНЯН
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Сергей Николаевич несколько лет боролся с раком. Фото: moseparh.ruСергей Николаевич несколько лет боролся с раком. Фото: moseparh.ru
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В ночь на вторник, 26 мая, в полицию поступило сообщение об обнаружении тела мужчины в квартире в районе Южное Бутово. Наряд зафиксировал смерть. Умерший оказался топ-менеджером и акционером ПАО "Лукойл". Сергею Малюкову было 65 лет.

- Квартира была заперта изнутри. Смерть не криминальная, - сообщили kp.ru собственные источники в правоохранительных органах.

Причина смерти - онкологическое заболевание. По словам коллег, Сергей Николаевич несколько лет боролся с раком. Последние два месяца на работе он не появлялся.

Сергей Малюков с 2010 года работал начальником Главного управления по контролю, внутреннему аудиту и управлению рисками ПАО «ЛУКОЙЛ».

Кроме того, он был акционером нефтяной компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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