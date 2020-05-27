В Москве найден мертвым топ-менеджер "Лукойла"
В ночь на вторник, 26 мая, в полицию поступило сообщение об обнаружении тела мужчины в квартире в районе Южное Бутово. Наряд зафиксировал смерть. Умерший оказался топ-менеджером и акционером ПАО "Лукойл". Сергею Малюкову было 65 лет.
- Квартира была заперта изнутри. Смерть не криминальная, - сообщили kp.ru собственные источники в правоохранительных органах.
Причина смерти - онкологическое заболевание. По словам коллег, Сергей Николаевич несколько лет боролся с раком. Последние два месяца на работе он не появлялся.
Сергей Малюков с 2010 года работал начальником Главного управления по контролю, внутреннему аудиту и управлению рисками ПАО «ЛУКОЙЛ».
Кроме того, он был акционером нефтяной компании.
ИСТОЧНИК KP.RU