Одноклассники организуют благотворительный онлайн-концерт с Николаем Басковым, группой «Моя Мишель», A'Studio, PIZZA и другими

Социальная сеть Одноклассники впервые организует масштабный благотворительный концерт с популярными звёздами эстрады в поддержку фонда «Старость в радость» совместно с Dobro.mail.ru. Собранные средства будут направлены на закупку ноутбуков, с помощью которых пожилые люди смогут поддерживать связь с близкими через видеозвонки в период самоизоляции.

Благотворительный марафон в поддержку фонда Старость в радость .

Концерт пройдет 29 мая в 19:00 в формате бесплатного музыкального онлайн-марафона. Это будет уникальный формат — артисты будут петь из дома, звукозаписывающих студий, продюсерских центров. Трансляция концерта пройдет в группе «Dobro.mail.ru — сервис для добрых дел», где затем будет доступна запись концерта.

Пользователи Одноклассников услышат Николая Баскова, Валерия Меладзе, Альбину Джанабаеву, Гошу Куценко, Дениса Клявера, Вику Дайнеко, Доминика Джокера, Катю Кокорину, Наталью Подольскую, Алексея Воробьева, Владимира Преснякова, Митю Фомина, EMIN, группы: PIZZA, A'Studio, «Город 312» и «Фабрика», «Моя Мишель» и «Марсель», а также Родиона Газманова, Никиту Ефремова, Лизу Арзамасову, которые являются попечителями фонда «Старость в радость».

Зрители смогут делать пожертвования во время эфира по ссылке, которая будет в описании к видео. Сделать пожертвование можно будет с помощью банковской карты или одной из платежных систем, а также со счета мобильного телефона.

Закупка ноутбуков для интернатов с пожилыми людьми организована фондом «Старость в радость» с помощью сервиса Dobro.mail.ru. Первая партия подарков была доставлена в Самарскую, Ростовскую области и Алтайский край. Сейчас в фонд поступают сотни просьб наладить интернет от дедушек и бабушек других регионов, чтобы иметь возможность поддерживать связь с близкими и волонтерами, которые навещали их до самоизоляции. Цель — 452 тыс рублей на организацию видеосвязи в 20 интернатах.