Гигантская магнитная аномалия, возникшая в Атлантике, растет и размножается

Словно живая

Данные, которые получило Европейское космическое агентство (ESA) со своих спутников группировки Swarm, свидетельствуют: Южно-Атлантическая магнитная аномалия (South Atlantic Anomaly), она же Бразильская ведет себя словно живая клетка – растет и делится. То есть, размножается. С орбиты видно, как формируется второе ядро, расположенное ближе к Африке.

Южно-Атлантическая аномалия была обнаружена в 2011 году. Уже тогда ее пятно простиралось от Южной Америки до юга черного континента — от Бразилии до Зимбабве. Ныне оно разрослось почти до 8 миллионов квадратных километров.

Внутри «пятна» магнитное поле Земли в разы слабее, чем снаружи. На уровне моря его напряженность такая, как на высоте примерно в 1000 километров. Образно говоря, аномалия представляет собой эдакую прореху в магнитосфере планеты – оболочке, которая защищает все живое от вредного воздействия космического излучения и солнечного ветра. Тем и пугает. Потому что процессы, которые приводят к появлению подобных прорех, не прояснены. А стало быть, дальнейшее их поведение пока непредсказуемо. Вдруг такие пятна-прорехи покроют всю планету? Дырявый «зонтик» - плохая защита от вредного излучения.

Южно-Атдантическая магнитная аномалия протянулась от Южной Америки дл Африки. От чего возникла, никто не знает.

Следите за симптомами

Но может быть и хуже. Геофизики опасаются, что наблюдаемые ныне изменения предвещают скорую смену магнитных полюсов Земли. Так называемую геомагнитную инверсию, когда Южный магнитный полюс станет Северным и наоборот.

Инверсионный катаклизм пророчат, к примеру, ученые Рочестерского университета (University of Rochester) и их коллеги из Колорадского университета в Боулдере (Laboratory for Atmospheric and Space Physics at the University of Colorado, Boulder). Но ссылаются не только на странную трансформацию Южно-Атлантической аномалии. А и на другие тревожные симптомы, которые все вместе и каждый по отдельности вполне могут предвещать катаклизм.

Полюса-то уже смещаются. Причем с ускорением. Северный магнитный – двигается из района канадского острова Элсмир в сторону России - в Сибирь. Его скорость с 1904 года увеличилась с 15 километров в год до 60.

Южный полюс за это время покинул Антарктиду и вышел в Индийский океан.

Нынешние магнитные полюса двинулись друг к другу.

Само магнитное поле Земли за последние 200 лет ослабло примерно на 15 процентов. И продолжает слабеть. Наглядное подтверждение тому - северные сияния, которые возникают в результате взаимодействия геомагнитного поля и потоков заряженных частиц, выброшенных вспышками на Солнце. Частицам стало легче проникать в более низкие широты. Они и проникают, расцвечивая там небо яркими сполохами.

Вид на северное сияние с борта МКС.

О том, что магнетизм планеты уже не тот, свидетельствуют и участившиеся магнитные бури. Их начали вызывать даже слабые солнечные вспышки, провоцируя метеозависимых людей на все более чувствительную реакцию.

Перевели стрелки

Чем страшна геомагнитная инверсия? Ну, поменяются местами полюса, и к Северному начнет поворачиваться не синий кончик стрелки компаса, а красный. И что с того?

Эксперты объясняют: главную опасность представляет, конечно же, не итог переполюсовки, а сам ее процесс. Отнюдь вроде бы не мгновенный. По некоторым оценкам, он может затянуться на сотни, а то и на тысячи лет. Весьма вероятно, что в процессе переполюсовки напряженность геомагнитного поля катастрофически снизится - в десять раз, а то и больше. На какое-то время Земля «ощетинится» десятками магнитных полюсов. Это — в лучшем случае. В худшем — поле и вовсе исчезнет. Что тут же лишит Землю магнитосферы. А совсем без «зонтика» жизнь долго не протянет. Не говоря уже о цивилизации, электрические сети которой быстро «спалят» даже скромные солнечные вспышки.

Во время инверсии магнитные полюса могут размножиться.

Успокаивает одно: об инверсиях спорят. То ли они были, то ли не были – никто толком не знает. Может быть, и тревожиться-то особенно не о чем. Но ученые на всякий случай пугают. Правда, весьма противоречиво. Одни обещают инверсию «хоть завтра», другие — через 2 тысячи лет, третьи - через 200 тысяч, а четвертые — аж через 25 миллионов лет. А пятые в этом смысле вообще ничего не обещают.

И самое главное: даже предполагая, что переполюсовки все-таки случались в прошлом, следует признать, что жизнь на Земле сохранилась. Возможно, магнитные катаклизмы не столь страшны, как их некоторые малюют. А возможно, жизнь куда более устойчивая, чем принято считать. Или инверсии — это все-таки заблуждения мнительных исследователей.