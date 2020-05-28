Гражданин Китая внедрился в московскую фирму и украл 7 млн рублей

В полицию обратился 34-летний Сергей П.*, генеральный директор одной из микрокредитных организаций Москвы. Мужчина сообщил, что его фирму ограбил иностранец, которого ранее он сам же принял на работу и даже повысил до должности своего заместителя. Коварный грабитель - гражданин Китая 36-летний Синь Дзы* пришел в компанию простым сотрудником, но достаточно быстро зарекомендовал себя как хороший специалист и пробился на высокую должность.

Так бы фирма и работала, но случилась пандемия новой коронавирусной инфекции Covid-19, и всех сотрудников пришлось перевести на удаленку.

«Перед уходом из офиса на домашний режим работы, заместитель генерального директора Синь Дзы* тайно захватил с собой чековую книжку компании. Улучив удобный момент, мужчина пришел с чеком организации в банк и в кассе получил 7 000 000 рублей. После чего скрылся в неизвестном направлении. Директор фирмы в этот же день хватился пропажи и обратился в полицию», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция разыскивает ушлого гражданина Китая, который внедрился в московскую микрофинансовую организацию и ограбил начальника на 7 млн рублей.

* - имена изменены.