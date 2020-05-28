Установлена еще одна жертва серийного педофила-организатора молодежных игр

Как стало известно KP.RU, следователи узнали об еще одной жертве серийного педофила Игоря Толстошеина. Ей оказалась 12-летняя школьница Ира П.*, которую извращенец угрозами затащил в номер отеля рядом со станцией метро Арбатская, в самом центре Москвы.

Это случилось 20 декабря прошлого года в одном из зданий на Староваганьковском переулке. 48-летний педофил привел школьницу в номер отеля и закрыл дверь на ключ. Мужчина угрожал ребенку и принудил девочку вступить с ним в интимную связь. По этическим соображениям мы не указываем, что именно вытворял извращенец с 12-летней школьницей, однако от действий извращенца у девочки осталась не только психологическая травма, но и физические увечия.

«Задержанный за аналогичное преступление серийный педофил Игорь Толстошеин недавно сознался в еще одном изнасиловании ребенка. Используя угрозы и физическое превосходство, задержанный склонил девочку к половому акту, после которого у ребенка остались телесные повреждения в виде кровоподтеков внутренней области половых органов от воздействия твердого тупого предмета», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

По вновь открывшимся данным об еще одной жертве серийного педофила, следователями было возбуждено новое уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ - Насильственные действия сексуального характера совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

С декабря 2019 года педофил Игорь Толстошеин содержится в СИЗО №2 города Москвы. Мужчину задержали после того, как вскрылось, что он трое суток насиловал 13-летнюю девочку в специально снятой для этого квартире в Москве. После задержания было установлено, что ранее извращенец изнасиловал 9-летнюю девочку в Белоруссии.

До задержания 48-летний женатый Игорь Толстошеин работал с детьми, был организатором молодежных тематических игр и находился в постоянном контакте с несовершеннолетними. Сколько на самом деле могло быть жертв у извращенца - неизвестно. Следователи продолжают работать с серийным педофилом-насильником и устанавливать остальных жертв, пострадавших от действий извращенца.

* - имена изменены