2019-12-25T10:26:09+03:00
Происшествия

Организатора молодежных игр задержали за изнасилование московской школьницы

Девочку три дня искали родители [эксклюзив kp.ru]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Подозреваемый Игорь Толстошеин - известный организатор тематических молодёжных игр.Подозреваемый Игорь Толстошеин - известный организатор тематических молодёжных игр.
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История 12-летней Оли*, девочки, которую после побега из дома нашли в съёмной квартире, потрясла Москву. Оказалось, ребенка трое суток насиловал взрослый 47-летний мужик, который год назад познакомился с ней в соцсетях. Школьница уже опознала извращенца. Им оказался известный в военных кругах организатор тематических молодёжных игр Игорь Толстошеин.

- Уголовное дело возбуждено по статье 132 УК РФ "насильственные действия в отношении несовершеннолетних", - подтвердили "КП" информацию об аресте собственные источники в правоохранительных структурах.

Более того достоверно известно, что Оля, не единственная его жертва. В телефоне мужчины - переписка с сотнями девочек в возрасте не старше 13 лет.

Пропавшую девочку искали трое суток.

Пропавшую девочку искали трое суток.

- Так, установлено, что у него была половая связь с девятилетней девочкой из Белоруссии, - пояснили источники близкие к следствию.

С Дианой* москвич тоже познакомился в соцсетях. После нескольких недель переписки он приехал к ней в гости в город Гродно. Судя по переписке и показаниям мужчины, эта девочка за интим брала деньги.

- Ребенок из полной благополучной семьи. Сейчас ее опрашивает милиция Республики Беларусь, - пояснил источник в следствии.

С Дианой (на фото, имя изменено) Толстошеин познакомился в соцсетях.

С Дианой (на фото, имя изменено) Толстошеин познакомился в соцсетях.

Тем временем в Москве отрабатывают возможные связи мужчины с другими несовершеннолетними. Решением суда Игорь Толстошеин арестован на два месяца. Его коллеги пока никак не комментируют случившееся. Для них он был настоящим гуру. Вот одна из последних хвалебных записей в его адрес.

- Желаем процветания твоему детищу, оргкомитету «ЗАРЯ», и другим проектам. Благодаря работе Оргкомитета стали возможными такие колоссальные проекты, как "Сутки на броне". Представители Оргкомитета организуют игры "ЗАРЯ" во многих регионах России, от Крыма до Камчатки. И все это благодаря тебе! От всей души желаем реализации твоих амбициозных идей на благо военно-тактическим играм. Готовим привода к новому сезону!

Сам Толстошеин официально женат, воспитывает двоих детей. Но скорее всего увидит он их не скоро. Ему грозит до 20 лет строго режима.

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Шок, но обоим несовершеннолетним за интимные услуги 47-летний женатый мужчина платил [эксклюзив kp.ru]

ИСТОЧНИК KP.RU

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