2020-05-28T14:32:05+03:00
Общество

У осужденного в Приморье чиновника отобрали дом с участком

У бывшего и.о. директора департамента лесного хозяйства региона забрали незаконно нажитое имущество
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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И.о. главы департамента лесного хозяйства края Владимир Иванов в 2016 году. Фото: пресс-служба администрации ПриморьяИ.о. главы департамента лесного хозяйства края Владимир Иванов в 2016 году. Фото: пресс-служба администрации Приморья
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Советский районный суд Владивостока Приморского края удовлетворил иск прокуратуры и вынес решение о взыскании в доход государства 3-х этажного жилого дома и земельного участка, общей стоимостью свыше 10 миллионов рублей, принадлежащих и.о. директора департамента лесного хозяйства Приморского края Владимиру Иванову. Чиновник сейчас отбывает срок за взятку.

- Установлено, что Иванов приобрел названное имущество и в последующем зарегистрировал его на родственников супруги. При этом он не смог подтвердить законность дохода, на который было приобретено указанное имущество. В связи с этим прокуратура направила иск в суд, который был удовлетворен, - заявили в Генпрокуратуре России.

Напомним, предъявлению прокурором Приморского края данного иска предшествовало возбуждение и расследование уголовного дела в отношении бывшего чиновника по факту получения им взятки в сумме 550 тысяч долларов США за незаконное принятие решений о продлении договоров аренды лесных участков.

Иванов был осужден за взятку на 4 года лишения свободы со штрафом в размере 35 миллионов рублей с лишением права занимать на государственной службе и в органах местного самоуправления должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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