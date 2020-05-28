Безработного, разгромившего братскую могилу в Черноголовке, отправили под домашний арест

Утром в четверг, 28 мая, в Ногинский суд Московской области доставили 37-летнего жителя Черноголовки Илью Новикова. Дурную славу и обвинение по серьезной статье Уголовного кодекса он получил после того, как разгромил братскую могилу в родном городе. Напомним, видео, на котором, он ногой сбивает красную звезду и топчет живые цветы, в социальных сетях опубликовали очевидцы.

Сам Илья в первые же минуты после ареста признал вину.

- Поссорился с девушкой и захотелось все крушить, - заявил он на первом допросе.

А вот в суде молодой мужчина вел себя сдержано.

- Простите меня, дорогие ветераны. Все жители России, простите, - взмолился мужчина.

Несмотря на раскаяние, следователи настаивали на аресте. Но суд решил иначе.

- В отношении подозреваемого в повреждении обелиска, возведённого в честь Победы в Великой Отечественной войне, судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - сообщила «Комсомольской правде» Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

Расследование этого уголовного дела на личном контроле руководства подмосковного Следственного комитета. И дело серьезное. Раньше за подобные выходки возбуждали статью 214 УК РФ «Вандализм». Максимальное наказание по ней до трех лет лишения свободы. Но с апреля этого года вступила в действие новая статья 243 УК РФ "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия». Тут наказание стороже: до шести лет тюрьмы.