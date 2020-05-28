Кричевский: «Дай Центробанку волю, и он начнет контролировать даже рынок ритуальных услуг»

На «Радио Комсомольская правда» (97.2 FM) экономист Никита Кричевский порассуждал, почему бюрократия всегда стремится расширить свои полномочия:

«Знаете, какая характерная ментальная черта русского человека? Это тяга к монополизации всего и вся. Чтобы было, как можно меньше сдержек и противовесов. Возьмите любого большого чиновника. У него задача – не служение, у него задача – подмять под себя как можно больше прав, обязанностей и сфер интересов, за которую он может отвечать. Возьмите хотя бы Центробанк. Ведь начиналось с чего? Это была структура, которая регулировала банковскую деятельность. Сейчас это и страховой надзор, и рынок ценных бумаг, и коллекторы. И я думаю, что они на этом не остановятся. Возможно, дойдут даже до рынка ритуальных услуг. Как говорится, в хозяйстве пригодится. Тем более, что состояние экономики в стране и развитие рынка ритуальных услуг очень даже связаны, если вдуматься».

Полностью выпуск радиопередачи «Экономика с Никитой Кричевским» слушайте здесь.