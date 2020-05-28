2020-05-28T16:14:34+03:00
Экономика

Кричевский: «Дай Центробанку волю, и он начнет контролировать даже рынок ритуальных услуг»

Большие чиновники в России видят своей задачей не служение, а расширение своих полномочий, считает экономист
Виктор МАТРОСОВ
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На «Радио Комсомольская правда» (97.2 FM) экономист Никита Кричевский порассуждал, почему бюрократия всегда стремится расширить свои полномочияНа «Радио Комсомольская правда» (97.2 FM) экономист Никита Кричевский порассуждал, почему бюрократия всегда стремится расширить свои полномочияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На «Радио Комсомольская правда» (97.2 FM) экономист Никита Кричевский порассуждал, почему бюрократия всегда стремится расширить свои полномочия:

«Знаете, какая характерная ментальная черта русского человека? Это тяга к монополизации всего и вся. Чтобы было, как можно меньше сдержек и противовесов. Возьмите любого большого чиновника. У него задача – не служение, у него задача – подмять под себя как можно больше прав, обязанностей и сфер интересов, за которую он может отвечать. Возьмите хотя бы Центробанк. Ведь начиналось с чего? Это была структура, которая регулировала банковскую деятельность. Сейчас это и страховой надзор, и рынок ценных бумаг, и коллекторы. И я думаю, что они на этом не остановятся. Возможно, дойдут даже до рынка ритуальных услуг. Как говорится, в хозяйстве пригодится. Тем более, что состояние экономики в стране и развитие рынка ритуальных услуг очень даже связаны, если вдуматься».

Полностью выпуск радиопередачи «Экономика с Никитой Кричевским» слушайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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