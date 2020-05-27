27 Май 2020 2020-05-27T19:18:51+03:00

Никита Кричевский: Меры поддержки российской экономики неразумны, не нужны и направлены на чьё-то коррупционное обогащение 00:00 00:00

Цитаты из эфира

Доктор экономических наук Никита Кричевский:

Российская экономика упала существенно меньше, чем прогнозировали эксперты

Люди, которые предлагали раздать всем россиянам по 20 тысяч, получали деньги за то, чтобы раскачивать ситуацию внутри страны

В районе 15 июня ограничений почти не останется

Меры поддержки российской экономики неразумны, не нужны и направлены на чьё-то коррупционное обогащение

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