Никита Кричевский: Меры поддержки российской экономики неразумны, не нужны и направлены на чьё-то коррупционное обогащение
Редактор отдела экономики «Комсомольской правды» Алексей Иванов и профессор Никита Кричевский обсуждают, почему российская экономика упала гораздо меньше, чем ей предсказывали
Никита Кричевский: Меры поддержки российской экономики неразумны, не нужны и направлены на чьё-то коррупционное обогащение
Цитаты из эфира
Доктор экономических наук Никита Кричевский:
Российская экономика упала существенно меньше, чем прогнозировали эксперты
Люди, которые предлагали раздать всем россиянам по 20 тысяч, получали деньги за то, чтобы раскачивать ситуацию внутри страны
В районе 15 июня ограничений почти не останется
Меры поддержки российской экономики неразумны, не нужны и направлены на чьё-то коррупционное обогащение
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