2020-05-28T17:31:34+03:00
Происшествия

За фото Гитлера и Власова на акции "Бесмертный полк онлайн" - штраф и тюрьма

Фигурантам уголовных дел о реабилитации нацизма предъявили обвинение [видео]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Комментарии: comments1
Круглов и Симанов признали свою вину. Обвиняемый Шабанов свою вину не признал и в содеянном не раскаялсяКруглов и Симанов признали свою вину. Обвиняемый Шабанов свою вину не признал и в содеянном не раскаялсяФото: ТАСС
Изменить размер текста:

Сегодня СК России предъявил обвинение еще троим подозреваемым - Вячеславу Круглову, Андрею Шабанову и Даниилу Симанову. В зависимости от роли каждого им инкриминируется статья Уголовного кодекса "реабилитация нацизма".

- По данным следствия, 4 мая Круглов, находясь по месту жительства в Ульяновске, зашел в социальной сети в приложение "Бессмертный полк онлайн", созданное для размещения фотографий и сведений об участниках Великой Отечественной войны, боровшихся с нацистской Германией. Затем он оформил заявку с фотоизображением фюрера Адольфа Гитлера, являвшегося руководителем Национал-социалистической немецкой рабочей партии, признанной преступной организацией, для публичной демонстрации неограниченному кругу лиц в сети Интернет на сайте "Бессмертный полк России". Подобные действия следствие квалифицирует как одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Аналогичные противоправные действия, по данным следствия, совершил и Андрей Шабанов, находясь у себя дома в Самаре.

"Симанов был достоверно осведомлен об участии в боевых действиях во время Великой Отечественной войны на стороне нацистской Германии и против СССР Андрея Власова, который был признан судом изменником Родины. Несмотря на это, 9 мая Симанов оформил заявку с фотографией Власова для публичной демонстрации широкой аудитории в ходе акции "Бессмертного полка России"", - говорится в материалах следствия.

- В ходе допроса по обстоятельствам произошедшего Круглов и Симанов признали свою вину. Обвиняемый Шабанов свою вину не признал и в содеянном не раскаялся. Вместе с тем следствием получены достаточные доказательства, изобличающие его преступные действия, - отметила Петренко.

Следственный комитет России продолжает работу по установлению аналогичных преступлений. Всем фактам размещения подобного контента будет даваться правовая оценка.

Кстати, статья "реабилитация нацизма" предусматривает довольно веское наказание: штраф в размере 300 тысяч рублей и год лишения свободы.

СК показал кадры обысков ещё у трёх подозреваемых в реабилитации нацизма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Тульской области, разместившая фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка", попала под уголовное дело

В обстоятельствах дела сейчас разбираются следователи (подробности)

В Челябинске ищут человека, выдавшего фото Гитлера за портрет ветерана Великой Отечественной

Снимок безусого фюрера опубликовал торгово-развлекательный комплекс на виртуальной Стене Памяти (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Умерла Мария Пескова, сестра известного журналиста и писателя
Трамп назвал коронавирус очень плохим «подарком» из Китая
«Подонки есть в каждой стране»: политолог охарактеризовал чешский календарь с портретами нацистов
ФТС сообщила, когда вступит в силу запрет на ввоз топлива
В США нашли стюардессу двойника Меган Маркл
Трамп назвал смерть 100 тысяч американцев от коронавируса "печальной вехой"
Компания блогеров устроила стрельбу на проводах друга в армию
Врач из Коммунарки считает, что лучше не бегать совсем, чем бегать в маске
США могут отозвать свою подпись из Договора о запрещении ядерных испытаний
Долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума
Академик РАН рассказал об опасности масок и перчаток
О погоде в Москве на 29 мая 2020 года рассказали синоптики
Собянин: пик распространения коронавируса в Москве позади
Появилось видео падения метеорита в Армении
Роспотребнадзор надеется, что вакцину от коронавируса получат до второй волны
Собянин: в мае статистика по смертности от коронавируса будет больше
Режим ограничений в Москве может сохраниться до появления вакцины от коронавируса
МЧС предупреждает москвичей о сильном ветре и ливне в пятницу
Москвичей призвали не рассчитывать на коллективный иммунитет к коронавирусу
«Пандемия повлияла на ситуацию с аварийностью»: в России значительно сократилось число ДТП
Названо условие для открытия парикмахерских в Москве