За фото Гитлера и Власова на акции "Бесмертный полк онлайн" - штраф и тюрьма

Сегодня СК России предъявил обвинение еще троим подозреваемым - Вячеславу Круглову, Андрею Шабанову и Даниилу Симанову. В зависимости от роли каждого им инкриминируется статья Уголовного кодекса "реабилитация нацизма".

- По данным следствия, 4 мая Круглов, находясь по месту жительства в Ульяновске, зашел в социальной сети в приложение "Бессмертный полк онлайн", созданное для размещения фотографий и сведений об участниках Великой Отечественной войны, боровшихся с нацистской Германией. Затем он оформил заявку с фотоизображением фюрера Адольфа Гитлера, являвшегося руководителем Национал-социалистической немецкой рабочей партии, признанной преступной организацией, для публичной демонстрации неограниченному кругу лиц в сети Интернет на сайте "Бессмертный полк России". Подобные действия следствие квалифицирует как одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Аналогичные противоправные действия, по данным следствия, совершил и Андрей Шабанов, находясь у себя дома в Самаре.

"Симанов был достоверно осведомлен об участии в боевых действиях во время Великой Отечественной войны на стороне нацистской Германии и против СССР Андрея Власова, который был признан судом изменником Родины. Несмотря на это, 9 мая Симанов оформил заявку с фотографией Власова для публичной демонстрации широкой аудитории в ходе акции "Бессмертного полка России"", - говорится в материалах следствия.

- В ходе допроса по обстоятельствам произошедшего Круглов и Симанов признали свою вину. Обвиняемый Шабанов свою вину не признал и в содеянном не раскаялся. Вместе с тем следствием получены достаточные доказательства, изобличающие его преступные действия, - отметила Петренко.

Следственный комитет России продолжает работу по установлению аналогичных преступлений. Всем фактам размещения подобного контента будет даваться правовая оценка.

Кстати, статья "реабилитация нацизма" предусматривает довольно веское наказание: штраф в размере 300 тысяч рублей и год лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/781823" frameborder="0"></iframe> СК показал кадры обысков ещё у трёх подозреваемых в реабилитации нацизма.

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