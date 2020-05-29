От смартфона до Харона

«Видел сегодня девушку на дороге, она за рулем глаза красила, я так обалдел, что чуть бритву в кофе не уронил» - это, конечно же, анекдот, но в каждой шутке есть только доля шутки. Каждый человек может припомнить, что видел водителя, державшего одной рукой руль, а другой бургер или мобильный телефон. Первенство среди посторонних предметов в автомобиле, конечно же, за всевозможными гаджетами, хотя дорожное движение не располагает к тому, чтобы отвлекаться.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СВЕТОФОР

Почему? Давайте посчитаем, за 1 секунду при скорости 60 км/час водитель проезжает 16 метров, за те три секунды, которые требуются, чтобы посмотреть на экран гаджета, подавшего сигнал, и вернуться к дороге, автомобиль проедет около полусотни метров фактически вслепую. А для водителя концентрация внимания на дороге - залог его безопасности. Потеря внимания, переключение его на другой объект - одна из самых частых ошибок, в том числе влекущих за собой и ДТП.

- По данным официальной статистики аварийности в 2019 году на российских дорогах по разным причинам произошло 164 358 ДТП, в которых погиб 16 981 человек, - сообщает начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГУОБДД МВД России, полковник полиции Антон Белан. - Каждому участнику движения необходима усиленная бдительность!

К слову, гаджеты и прочие факторы отвлечения внимания не только проблема водителя. Попробуйте по памяти нарисовать портрет современного пешехода, его непременными атрибутами будут плеер или смартфон, а в холодную погоду еще и капюшон! В некоторых европейских странах попробовали даже ввести горизонтальный светофор, ориентированный на пешеходов, однако это привело только к тому, что они совершенно перестали поднимать глаза на дорогу.

Отучить водителей от пользования телефоном за рулем призваны штрафы.

В России сегодня зафиксированный сотрудником ГИБДД факт разговора без устройства громкой связи за рулем движущегося автомобиля обойдется виновнику в 1500 рублей. В Европе, к слову, эта сумма значительно выше. В среднем заплатить за нарушение придется от 100 до 300 евро. А во Франции так и вовсе распрощаться с правами на срок от шести месяцев до года.

НЕ ПИТЬ, НЕ КУРИТЬ…

В Венгрии величина штрафа напрямую зависит от того, где был нарушитель - в городе, за городом или на автомагистрали. В Германии и вовсе запрещено держать телефон в руках, если в автомобиле заведен двигатель. В Израиле правилами дорожного движения регламентировано положение рук водителя в автомобиле. Водитель обязан держать руль обеими руками, а отрывать руку от руля только для пользования другими функциями машины. Нельзя ни пить воду, ни есть, ни даже курить за рулем. Особенно строго контролируется использование мобильного. Даже просто держать его в руках запрещается.

За первое нарушение водителя оштрафуют на сумму, эквивалентную 18 000 рублей, за второе - 81 000, а в третий раз и вовсе лишат прав.

Практики штрафных санкций для пешеходов с телефонами в мире отсутствуют, однако борьба за их внимание идет неустанно. К ним обращаются надписи у светофоров, для них ставятся барьеры, ограничивающие выход на проезжую часть без разрешающего сигнала, им звучат и светят всевозможные элементы инфраструктуры.

Потому что главное на дороге - это внимание, а телефон может подождать, - подчеркивает Антон Белан.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».