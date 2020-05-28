Полиция задержала трех журналистов за пикеты в столице

Репортера Илью Азара арестовали на 15 суток за нарушение закона о митингах. Он проводил пикет в поддержку блогера и основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. После заступиться за Азара решили Сергей Смирнов, а также журналисты Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев. Сегодня они провели акцию на Петровке 38. Там их и задержали полицейские.

- Они задержаны ГУ МВД Москвы. Там Фельгенгауэр и Смирнов проводили пикеты. Скорее всего, их отвезут в ОМВД «Тверской» для составления протоколов, - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Сергей Смирнов. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Позже задержание журналиста Плющева подтвердил главред «Эха» Алексей Венедиктов. Он написал в соцсетях, что радиоведущий также принимал участие в акции. Журналисты ТАСС не смогли получить комментарий в МВД.

Напомним, суд арестовал автора проекта «Омбудсмен полиции» по обвинению в вымогательстве. Воронцов угрожал коллеге-полицейскому, что выложит в соцсети его интимные фото. И требовал за них 300 тысяч рублей. Потерпевший платить отказался. Тогда Воронцов загрузил снимки в Интернет. Также блогер подозревается в распространении порнографии в сети.

Александр Плющев. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

СПРАВКА

«Омбудсмен полиции» - проект Воронцова в Интернете. Его автор занимается якобы защитой прав сотрудников МВД