Пышная грудь и загорелые бедра: Анна Седокова снялась в купальнике ради челленджа #подмосковныйзагар

Анна Седокова – большая любительница заграничных курортов: обычно певица предпочитает отдыхать в Майами, в Турции или на Лазурном берегу. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и экс-«ВИА Гра», как и многие этим летом, осталась без отпуска за рубежом. По этому случаю Анна приняла участие в челлендже #подмосковныйзагар – пользователи Инстаграма запустили его в условиях, когда зарубежные курорты недоступны. Седокова отправилась в оздоровительный центр и провела целый день у бассейна.

Результатом своего отдыха она похвасталась в Инстаграме. Певица сфотографировалась в черном купальнике, подчеркнувшем ее грудь, и показала приобретенный за день загар. Оказалось, что Анна обгорела на солнышке, и ее бедра приобрели оттенок красного помидора.

- Вы ничего не видели? Да? – кокетливо спросила Седокова у подписчиков, намекая на то, что вообще-то работа бассейнов в Москве и Подмосковье официально запрещена.

Анна похвасталась подмосковным загаром. Фото: Инстаграм.

Подписчики клятвенно пообещали Седоковой хранить молчание и, конечно, забросали ее комплиментами: «Фигура – огонь!», «Боже, какая грудь!», «Аня – секс-бомба», - пишут они в комментариях.

Ранее 37-летняя певица рассказала в Инстаграме, что она делает для того, чтобы поддерживать форму. Анна пообещала быть «самой сексуальной бабушкой для своего дедули» и призналась, что она мечтает оставаться красивой до самой старости. Артистка рассказала о своей диете: она придерживается интервального голодания. Седокова не ест на протяжении 20 часов, а затем наверстывает упущенное в отведенные для этого четыре часа.

- Результат — минус три килограмма за месяц, приятное потерянное ощущение голода. Оказалось, жизнь без завтрака существует! - написала певица.

annasedokova Вы ничего не видели Да ?

Поддерживать физическую форму ей помогает бег, а также упражнения «планка» и «вакуум». Помимо этого певица принимает витаминные комплексы. Сейчас при росте 172 сантиметра Анна весит 65 килограммов. Она собирается сбросить еще как минимум пять кило.

- Мой вес давно не влияет на мои чувства. Я видела столько несчастных худых женщин, что точно знаю — не в этом счастье, - отметила певица.

В Инстаграме подписчики хвалят Анну за откровенность и говорят, что она совсем не выглядит как мама троих детей. Только двое из ее наследников живут с ней - дочь Алина и сын Гектор. Старшую дочь Алину певица родила от футболиста Вадима Белькевича, трагически погибшего в 2014 году: у спортсмена оторвался тромб. Со своим вторым мужем, бизнесменом Максимом Чернявским, Анна развелась, средняя дочь звёзды Моника живет в США вместе с отцом. Седокова летает на свидания к дочери в Америку по графику, установленному судом.

С отцом своего младшего ребёнка, сына Гектора, Анна рассталась практически сразу после рождения малыша. Артистка никогда в деталях не рассказывала об этих отношениях и только упоминала, что воспитывает Гектора одна.