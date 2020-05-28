2020-05-28T22:40:39+03:00
Происшествия

Бастрыкин поручил установить напавших на полицейских в Чехове

На проводах в армию пьяные призывники стреляли в воздух из автомата и дырявили шины полицейскому патрулю
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Александр Бастрыкин поручил следователям в кратчайшие сроки установить личности напавших на полицейскогоАлександр Бастрыкин поручил следователям в кратчайшие сроки установить личности напавших на полицейскогоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил следователям в кратчайшие сроки установить личности напавших на полицейского в Московской области и дать их действиям принципиальную правовую оценку.

- В отношении сотрудников полиции, прибывших по сообщению граждан о нарушении тишины и стрельбе у одного из домов в городе Чехове, группа молодых людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, выкрикивала оскорбительные выражения, а также от нескольких человек последовали удары по лицу полицейского. Возбуждено уголовное дело по факту оскорблений и применения насилия в отношении представителей власти. Кроме этого, следствие обратилось к прокурору с ходатайством о передачи в производство следственного отдела уголовного дела, возбужденного отношении мужчины, производившего выстрелы в воздух, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Очевидцы происшествия утверждают, что в нападении принимали участие сразу несколько человек - друзей молодого человека, которого провожали его в армию. Они сделали ему подарок - макет автомата Калашникова, который стреляет холостыми патронами.

Кадры стрельбы и нападения агрессивно настроенных призывников на полицейских попали в интернет. На них видно, как юноши стреляют очередями в воздух, бьют полицейского, а затем прокалывают патрульному автомобилю колеса.

Похоже, что настоящее оружие призывнику уже не доверят, а его друзья за нападение на полицейского могут угодить в колонию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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