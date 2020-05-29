2020-05-29T07:33:01+03:00
Дом. Семья

Без слез не взглянешь: собака выжила после вбитого 12-летним мальчиком гвоздя в голову

Металлический предмет вошел внутрь черепа на 5 сантиметров [фото]
Юлия КЕКОВА
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Cобака выжила после вбитого 12-летним мальчиком гвоздя в голову. Фото: Ассоциация защиты животных Нови Сад-СПАНСCобака выжила после вбитого 12-летним мальчиком гвоздя в голову. Фото: Ассоциация защиты животных Нови Сад-СПАНС
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Собака - лучший друг человека, но не всегда человек может стать другом животному. Порой нелюбовь к питомцам выливается в нечеловеческие поступки, без слез на последствия которых просто невозможно взглянуть.

Небольшая собака по кличке Кайя чудом выжила после того, как ей в голову вбили 5-сантиметровый гвоздь. Металлический предмет вошел глубоко и пронзил череп, задев мозг. Не по годам жестоким живодером оказался 12-летний мальчик.

Ветеринары решили оставить гвоздь внутри. Фото: Ассоциация защиты животных Нови Сад-СПАНС Фото: facebook.com

Ветеринары решили оставить гвоздь внутри. Фото: Ассоциация защиты животных Нови Сад-СПАНСФото: facebook.com

Теперь дворняжка вынуждена каждый день бороться за свою жизнь, испытывая невыносимые муки от шокирующего и глупого поступка ребенка.

Кайя была найдена в Нови-Сад в Сербии добровольцами из Ассоциации Защиты Животных города.

Собака серьезно пострадала от рук ребенка-изверга. Фото: Ассоциация защиты животных Нови Сад-СПАНС (фейсбук)

Собака серьезно пострадала от рук ребенка-изверга. Фото: Ассоциация защиты животных Нови Сад-СПАНС (фейсбук)

Ветеринары, осмотревшие ее, решили оставить гвоздь внутри. Они объяснили это тем, что теперь удалить его невозможно. Животному нужно какое-то время, чтобы оправиться от стресса, сильной боли и предательства.

Врачи обнаружили, что 10-летняя собака была чипирована. Благодаря этому им удалось связаться с ее хозяйкой. Оказалось, что за день до трагического инцидента собака убежала. Владельцы Кайи надеялись, что она вернется. Она и раньше могла самостоятельно гулять, пишет DailyStar.

ИСТОЧНИК KP.RU

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