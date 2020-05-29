Голосуем за возвращение в нормальность!

Участники мероприятия, многие из которых живут и работают за пределами России, в разных странах, отметили, что пандемия коронавируса, к счастью, повсеместно идет на спад. Страны возвращаются к обычной жизни, по которой граждане соскучились. И это значит, что возвращается общественно-политическая повестка.

Наступает пора реализовать следующее после безопасности наиважнейшее право граждан – избирательное.

На конец июня уже назначены парламентские выборы в Сербии, в июле пройдут внеочередные парламентские выборы в Хорватии, в ряде других европейских стран.

В России впереди голосование по дополнениям к Конституции. В настоящий момент ожидается назначение даты этой процедуры, а также даты выборов в десятках российских регионов.

Эксперты предположили, что социальная активность россиян будет более высокой, чем до пандемии, потому что у населения возросла потребность в обратной связи с властью. Людям есть, что сказать.

Специалистам предстоит обсудить и выбрать и формат общественного контроля, чтобы обеспечить максимальную легитимность кампании, и меры антивирусной защиты и профилактики с учетом эпидемиологической обстановки, и условия проведения этого голосования при таких обстоятельствах, интерес к которому за последние два месяца ощутимо вырос. Так, исследования ВЦИОМ и Левада-центра говорят о том, что за апрель-май количество желающих прийти на участок и проголосовать изменилось в среднем с 54% до 65%.

«Жизнь не стоит на месте. Открываются магазины, курорты, границы…Оживает и политическая жизнь, и это нормально», - такими словами открыл круглый стол директор Московского бюро по правам человека, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

О том же свидетельствует опыт Южной Кореи. Как рассказала Екатерина Попова, председатель регионального координационного совета российских соотечественников стран Азии, почетный мэр от иностранных граждан города Сеула (Южная Корея), парламентские выборы там состоялись на спаде пандемии, 15 апреля, причем при рекордно высокой явке. В результате ранее правящая партия уступила место победившей демократической.

В Эстонии успешно применяется система электронного голосования. И это могло бы пригодиться у нас, так как наверняка сделает более активной молодую категорию российских граждан. Но на сегодняшний момент перейти на дистанционный формат готов лишь Московский регион. На будущее рассматривается и применяемая в некоторых европейских странах процедура голосования по почте. Такое нововведение, напротив, повлияло бы на возросшую политическую инициативность граждан старшего возраста и жителей тех местностей, где отсутствует интернет или он очень слабый. Российское законодательство обеспечивает предоставление этих новых практик, но технически и организационно страна еще не готова в данный момент их применить.

Как предположительно будет проходить голосование к поправкам в Конституцию?

Как обычно, на избирательных участках.

С соблюдением всех необходимых санитарных норм (выдачей масок, перчаток, предоставлением санитайзеров, сохранением социальной дистанции в 1 метр).

Законодательством предусмотрены многодневная возможность для голосования, к которой прибегнут в самом крайнем случае для избежания многолюдия на избирательных участках, если обстановка будет того требовать.

Круглый стол под модерацией руководителя Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ, к.п.н. Екатерины Соколовой прошел при участии также директора Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максима Григорьева, руководителя Экспертного совета ЭИСИ Глеба Кузнецова, Президента Центра политических технологий Бориса Макаренко, директор неправительственной организации «Международный институт новейших государств» Алексея Мартынова, юриста, публициста из Сербии Слободана Стойичевича, заместителя директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, доцент Владимира Шаповалова.