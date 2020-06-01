2020-06-01T17:27:41+03:00
Здоровье

7 причин, почему в вашей аптечке должна быть антибактериальная мазь

Пандемия изменила многое. Но удивительное дело: в ней нашлись и положительные стороны (кто бы мог подумать!)
Поделиться:
Фото: shutterstockФото: shutterstock

Во-первых, мы начали серьезнее относиться к здоровью, своему и близких.

Во-вторых, стали ответственнее. Как сейчас говорят – более осознанными. Каждый наш поступок имеет последствия. Теперь это для всех очевидно.

И, в-третьих, многие поняли, что окружающий мир может нести в себе невидимые опасности. Не только вирусы, но и грибки, бактерии – многие микроорганизмы далеко не безобидны.

Сейчас у нас с вами есть повод перебрать и обновить содержимое аптечек. Домашней (обязательно!), дачной, дорожной – тех, которые для вас в данный момент наиболее актуальны. В аптечке все должно быть важным и необходимым.

Давайте поговорим об одном из рекомендуемых препаратов в аптечку – это мазь Левомеколь®, для лечения гнойных ран.

И вот почему!

1. Марка года №1 для лечения ран

Мазь Левомеколь® – широко известный и популярный лекарственный препарат среди покупателей и врачей уже на протяжении 40 лет. Левомеколь® есть в каждой десятой домашней аптечке и продается практически в каждой аптеке. В 2019 Левомеколь® заслуженно стал победителем премии доверия потребителей «Марка №1 в России» в номинации «Средства для лечения ран на коже» *!

Врачи-хирурги, при выборе средств для лечения гнойных ран, отдают предпочтение Левомеколь® более чем в 37% случаев **.

Левомеколь® имеет широкое применения в различных областях медицины - в хирургии, дерматологии, гинекологии, урологии, стоматологии, отолярингологии.

2. Средство на все случаи жизни

Левомеколь® - необходимое средство для любой аптечки: домашней, дачной, автомобильной, аптечки путешественника и др.

Можем пригодиться в случаях лечения инфицированных ран.

Какие это могут быть раны? Например, полученные в результате бытовых травм, падений, ожогов, укусов насекомых или животных.

Помните: оставлять заживление раны на самотек опасно! Последствия могут быть разными, иногда печальными. Даже небольшая ранка может обернуться серьезным воспалением и даже, в запущенных случаях, стать угрозой для жизни.

3. Доступность в аптеках по правильной цене

Мазь Левомеколь® - лекарственный препарат, который можно найти, пожалуй, в каждой аптеке. Цена 40 граммового тюбика порадует вас, ведь стоит он в пределах 160 рублей. При этом одной упаковки хватит на несколько раз применения, а в некоторых аптечках он длительное время помогает спасаться от больших ран и маленьких ранок.

4. Незаменим для активных людей, путешественников и дачников

При активном образе жизни частота появления ран увеличивается. Важно не паниковать, а своевременно обработать рану антисептическим средством. Если рана инфицирована, лучше не затягивать, наложить повязку с антибактериальной мазью Левомеколь®.

Поэтому любителям активных видов спорта и тем, кому просто нравится кататься на велосипеде, самокате или скейте, рекомендуем в своей аптечке держать незаменимый тюбик с противомикробной мазью.

Эти же советы относятся и к дачникам.

Приехали на дачу, развели костер, взяли шампура - и порезались? Или обожглись во время готовки вкусного шашлыка? Знакомая для вас ситуация?

Здесь важно соблюсти спокойствие и обработав рану, оценить последствия. Если рана серьезная – обязательно обратитесь к врачу.

В домашних условиях необходимо обработать рану антисептическим средством. Для предупреждения инфицирования или при первых признаках воспаления накладывают повязку с антибактериальной мазью. Так что Левомеколь® должен быть и в дачной аптечке.

Путешественники не менее активные люди. Перед тем, как отправиться в дорогу, они тщательным образом собирают аптечку. В ней всегда есть место антибактериальной мази. Опыт подсказывает, лишней она не бывает никогда.

5. Подходит взрослым и детям

Уверены, кто у каждого есть своя любимая мазь. Но когда дело обстоит с выбором антибактериального средства для детей, здесь важен профессиональный и безопасный подход. Посмотрите в инструкцию по применению. Левомеколь® – это лекарственный препарат, который разрешен к применению детям от 1 года. Не многие мази могут позволить себе применение в столь раннем возрасте.

6. Прост в применении и важный акцент при хранении.

Левомеколь® прост в применении.

Перед нанесением повязки с мазью сначала всегда очищают рану. Затем на пораженный участок кожи наносят Левомеколь® под бинт или стерильную салфетку. Обязательно учтите, что мазь предварительно нагревают до комнатной температуры.

Важный момент: температура хранения мази не должна быть выше +20 градусов. То есть лучше держать аптечку в дали от прямых солнечных лучей.

7. Понятный и проверенный механизм действия

- Левомеколь® это комбинированное лекарственное средство для местного применения, оказывает противовоспалительное (дегидратирующее) и противомикробное действие, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (стафилококков, синегнойных и кишечных палочек).

- стимулирует процессы регенерации и заживления раны

- сохраняется антибактериальное действие в присутствии гноя и некротических масс

Левомеколь® применяют для лечения инфицированных ран у взрослых и детей от 1 года уже 40 лет. Именно комбинированное действие, простота применения и доступная цена заметно выделяют Левомеколь® среди других мазей для лечения гнойных ран, препарат остается все таким же востребованным и актуальным и по сей день.

Здоровья вам и отдыха без ран и ранок!

РУ РN003107/01

* ЛЕВОМЕКОЛЬ® стал лауреатом ежегодной национальной премии доверия потребителей «Марка № 1 в России — 2019» в номинации «Средство для лечения ран на коже» — согласно исследованию PrIndexTM ООО «Ипсос Комкон», «Мониторинг назначений врачей», назначение группы D06 хирургами амбулаторно-поликлинического звена, осень 2018.

** по результатам исследования PrIndexTM “Мониторинг назначений врачей”, проведённого ООО «Ипсос Комкон» в 1,2,3,4 кварталах 2019 года в крупнейших городах России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара, Ростов-на-Дону, Воронеж, Казань, Уфа, Омск, Пермь, Челябинск, Волгоград, Ярославль, Красноярск, Краснодар) с участием 3970 врачей в 1м квартале, 3904 врачей во 2м квартале, 3332 врачей в 3м квартале, 3934 врачей в 4м квартале 2019 г. амбулаторно-поликлинической практики 16 специальностей (терапевты, в том числе врачи общей практики, кардиологи, гастроэнтерологи, дерматологи, неврологи, урологи, гинекологи, пульмонологи, аллергологи, эндокринологи, психиатры, педиатры, оториноларингологи, офтальмологи, ревматологи, хирурги), принявших 468445 пациентов в 1м квартале, 458561 пациент во 2м квартале, 387838 пациентов в 3м квартале, 462430 пациентов в 4м квартале 2019 г. и выполнивших 1017631 назначений за 7 рабочих дней в 1м квартале, 979027 назначений за 7 рабочих дней во 2м квартале, 829772 назначений за 7 рабочих дней в 3м квартале, 995434 назначений за 7 рабочих дней в 4м квартале 2019 г.

Реклама

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Эвалар» поддержал детский конкурс рисунков
Компания «Эвалар» и бренд детских витаминов «Бэби формула мишки» поддержали конкурс детского рисунка, который провели Фонд Андрея Первозванного и Почта России в преддверие Всемирного дня защиты детей. Победители конкурса получили наборы полезных подарков
Клещи не соблюдают социальную дистанцию
Режим самоизоляции не защищает от инфекций, которые переносят клещи, особенно если вы пережидаете его на даче. О простых правилах, которые помогут снизить и этот риск, напоминает Иван Попов, старший врач-терапевт Лаборатории «Гемотест»
Ментальное здоровье: как справиться с усталостью и нервным напряжением?
Поток негативной информации, неизвестность, ужесточение мер, подвешенное состояние, два сходящихся кризиса. В такой ситуации, даже если вы редко читаете новости, оставаться в стороне от происходящего не получится
Как успокоить раздраженный кишечник?
Нервозная ситуация с коронавирусом привела многих не только к ухудшению финансового состояния, но и к ухудшению самочувствия, к обострению многих хронических заболеваний, ведь стресс самым серьезным образом сказывается на нашем здоровье
Новости 24
Путин созвонился с Трампом
Эксперты прогнозируют доллару понижение до 67- 68 рублей
Лоза отправил обнищавших артистов разгружать вагоны
В Африке началась новая вспышка Лихорадки Эбола
Генерал Сергей Лебедев назначен начальником следственного департамента МВД
Назвали наиболее эффективные перчатки для защиты от коронавируса
Цена новой машины в России выросла на 10 процентов
Стало известно, когда откроют налоговые для личного приема граждан
Пилотов истребителей научат отстреливать дроны
1 июля объявили выходным днем
Можно ли уже открывать фитнес-клубы, рассказал эксперт
Названа дата голосования по поправкам в Конституцию РФ
ЦИК: голосование по поправкам в Конституцию будет длиться 7 дней
Названа оптимальная дата голосования по поправкам в Конституцию РФ
Жена Илона Маска выставила на аукцион свою душу
Пособия домохозяйкам стоит выдавать только во время пандемии, считает депутат Ганзя
Участники беспорядков в США открыли огонь по сотрудникам полиции: два человека убиты
Требования Роспотребнадзора могут повлиять на стоимость отдыха
В Израиле арестовали преступную группу, занимавшуюся продажей в сексуальное рабство россиянок
Эксперт спрогнозировал превращение Москвы в скопление поселков