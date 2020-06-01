7 причин, почему в вашей аптечке должна быть антибактериальная мазь

Во-первых, мы начали серьезнее относиться к здоровью, своему и близких.

Во-вторых, стали ответственнее. Как сейчас говорят – более осознанными. Каждый наш поступок имеет последствия. Теперь это для всех очевидно.

И, в-третьих, многие поняли, что окружающий мир может нести в себе невидимые опасности. Не только вирусы, но и грибки, бактерии – многие микроорганизмы далеко не безобидны.

Сейчас у нас с вами есть повод перебрать и обновить содержимое аптечек. Домашней (обязательно!), дачной, дорожной – тех, которые для вас в данный момент наиболее актуальны. В аптечке все должно быть важным и необходимым.

Давайте поговорим об одном из рекомендуемых препаратов в аптечку – это мазь Левомеколь®, для лечения гнойных ран.

И вот почему!

1. Марка года №1 для лечения ран

Мазь Левомеколь® – широко известный и популярный лекарственный препарат среди покупателей и врачей уже на протяжении 40 лет. Левомеколь® есть в каждой десятой домашней аптечке и продается практически в каждой аптеке. В 2019 Левомеколь® заслуженно стал победителем премии доверия потребителей «Марка №1 в России» в номинации «Средства для лечения ран на коже» *!

Врачи-хирурги, при выборе средств для лечения гнойных ран, отдают предпочтение Левомеколь® более чем в 37% случаев **.

Левомеколь® имеет широкое применения в различных областях медицины - в хирургии, дерматологии, гинекологии, урологии, стоматологии, отолярингологии.

2. Средство на все случаи жизни

Левомеколь® - необходимое средство для любой аптечки: домашней, дачной, автомобильной, аптечки путешественника и др.

Можем пригодиться в случаях лечения инфицированных ран.

Какие это могут быть раны? Например, полученные в результате бытовых травм, падений, ожогов, укусов насекомых или животных.

Помните: оставлять заживление раны на самотек опасно! Последствия могут быть разными, иногда печальными. Даже небольшая ранка может обернуться серьезным воспалением и даже, в запущенных случаях, стать угрозой для жизни.

3. Доступность в аптеках по правильной цене

Мазь Левомеколь® - лекарственный препарат, который можно найти, пожалуй, в каждой аптеке. Цена 40 граммового тюбика порадует вас, ведь стоит он в пределах 160 рублей. При этом одной упаковки хватит на несколько раз применения, а в некоторых аптечках он длительное время помогает спасаться от больших ран и маленьких ранок.

4. Незаменим для активных людей, путешественников и дачников

При активном образе жизни частота появления ран увеличивается. Важно не паниковать, а своевременно обработать рану антисептическим средством. Если рана инфицирована, лучше не затягивать, наложить повязку с антибактериальной мазью Левомеколь®.

Поэтому любителям активных видов спорта и тем, кому просто нравится кататься на велосипеде, самокате или скейте, рекомендуем в своей аптечке держать незаменимый тюбик с противомикробной мазью.

Эти же советы относятся и к дачникам.

Приехали на дачу, развели костер, взяли шампура - и порезались? Или обожглись во время готовки вкусного шашлыка? Знакомая для вас ситуация?

Здесь важно соблюсти спокойствие и обработав рану, оценить последствия. Если рана серьезная – обязательно обратитесь к врачу.

В домашних условиях необходимо обработать рану антисептическим средством. Для предупреждения инфицирования или при первых признаках воспаления накладывают повязку с антибактериальной мазью. Так что Левомеколь® должен быть и в дачной аптечке.

Путешественники не менее активные люди. Перед тем, как отправиться в дорогу, они тщательным образом собирают аптечку. В ней всегда есть место антибактериальной мази. Опыт подсказывает, лишней она не бывает никогда.

5. Подходит взрослым и детям

Уверены, кто у каждого есть своя любимая мазь. Но когда дело обстоит с выбором антибактериального средства для детей, здесь важен профессиональный и безопасный подход. Посмотрите в инструкцию по применению. Левомеколь® – это лекарственный препарат, который разрешен к применению детям от 1 года. Не многие мази могут позволить себе применение в столь раннем возрасте.

6. Прост в применении и важный акцент при хранении.

Левомеколь® прост в применении.

Перед нанесением повязки с мазью сначала всегда очищают рану. Затем на пораженный участок кожи наносят Левомеколь® под бинт или стерильную салфетку. Обязательно учтите, что мазь предварительно нагревают до комнатной температуры.

Важный момент: температура хранения мази не должна быть выше +20 градусов. То есть лучше держать аптечку в дали от прямых солнечных лучей.

7. Понятный и проверенный механизм действия

- Левомеколь® это комбинированное лекарственное средство для местного применения, оказывает противовоспалительное (дегидратирующее) и противомикробное действие, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (стафилококков, синегнойных и кишечных палочек).

- стимулирует процессы регенерации и заживления раны

- сохраняется антибактериальное действие в присутствии гноя и некротических масс

Левомеколь® применяют для лечения инфицированных ран у взрослых и детей от 1 года уже 40 лет. Именно комбинированное действие, простота применения и доступная цена заметно выделяют Левомеколь® среди других мазей для лечения гнойных ран, препарат остается все таким же востребованным и актуальным и по сей день.

Здоровья вам и отдыха без ран и ранок!

РУ РN003107/01

* ЛЕВОМЕКОЛЬ® стал лауреатом ежегодной национальной премии доверия потребителей «Марка № 1 в России — 2019» в номинации «Средство для лечения ран на коже» — согласно исследованию PrIndexTM ООО «Ипсос Комкон», «Мониторинг назначений врачей», назначение группы D06 хирургами амбулаторно-поликлинического звена, осень 2018.

** по результатам исследования PrIndexTM “Мониторинг назначений врачей”, проведённого ООО «Ипсос Комкон» в 1,2,3,4 кварталах 2019 года в крупнейших городах России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара, Ростов-на-Дону, Воронеж, Казань, Уфа, Омск, Пермь, Челябинск, Волгоград, Ярославль, Красноярск, Краснодар) с участием 3970 врачей в 1м квартале, 3904 врачей во 2м квартале, 3332 врачей в 3м квартале, 3934 врачей в 4м квартале 2019 г. амбулаторно-поликлинической практики 16 специальностей (терапевты, в том числе врачи общей практики, кардиологи, гастроэнтерологи, дерматологи, неврологи, урологи, гинекологи, пульмонологи, аллергологи, эндокринологи, психиатры, педиатры, оториноларингологи, офтальмологи, ревматологи, хирурги), принявших 468445 пациентов в 1м квартале, 458561 пациент во 2м квартале, 387838 пациентов в 3м квартале, 462430 пациентов в 4м квартале 2019 г. и выполнивших 1017631 назначений за 7 рабочих дней в 1м квартале, 979027 назначений за 7 рабочих дней во 2м квартале, 829772 назначений за 7 рабочих дней в 3м квартале, 995434 назначений за 7 рабочих дней в 4м квартале 2019 г.

Реклама