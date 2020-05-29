Обновленная «Слата» открылась в Шелехове

Современные условия внесли свои коррективы в работу многих предприятий и организаций. Однако есть компании, которые в этой ситуации работают ежедневно, чтобы обеспечивать население продовольствием. При этом некоторые представители бизнеса открывают новые магазины. Такое событие произошло в городе Шелехове, где после реконструкции распахнул свои двери для покупателей обновленный супермаркет «Слата».

Церемония открытия прошла в духе времени: все в масках, социальная дистанция 1,5 метра, обработка дезинфицирующими средствами тележек и корзин, а также линий касс каждые два часа. И хотя массовый праздник организовать на этот раз не получилось, подарки все-таки были.

- Открытие «Слаты» - это всегда праздник. Каждому горожанину при покупке товаров на 1000 рублей и более мы вручаем фреш-карту. Эта акция будет действовать три дня - по 31 мая включительно, - рассказал исполнительный директор розничной сети «Слата» Ярослав Шиллер. - Кроме того, многие популярные продукты сейчас можно купить с хорошими скидками. Например, килограмм бананов - за 59,9 рубля.

Фото: ООО «Маяк»

Это уже третья «Слата» обновленного формата в Иркутской области. В магазине представлен улучшенный ассортимент свежих продуктов, введены новые категории товаров. Ярослав Шиллер напомнил, что такие супермаркеты начали открывать в прошлом году в рамках проекта «Слата» - два мира». От дальнейшего плана развития в этом направлении торговая сеть отклоняться не намерена.

- В этом году мы запустим шесть обновленных магазинов и один абсолютно новый супермаркет, - сказал председатель совета директоров ГК «Слата» Вячеслав Заяц.

Сейчас «Слата» продолжает предлагать покупателям все, что необходимо в повседневной жизни, обеспечивая при этом безопасность покупок. При посещении магазинов обязательно использование медицинских масок и других средств индивидуальной защиты.

С 29 по 31 мая 2020 года при покупке от 1000 рублей в обновленном супермаркете в Шелехове можно получить фреш-карту в подарок. Магазин находится в ТЦ «Спутник» по адресу: Култукский тракт, 21а.