В Москве начато строительство метро в аэропорт «Внуково»

В столице начали строить новый участок метро – в аэропорт «Внуково». На Калининско-Солнцевской линии построят две станции мелкого заложения «Пыхтино» и «Внуково». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

- Начались строительные работы на участке протяженностью около 5 км от тупиков за станцией «Рассказовка» до будущей станции «Внуково» на территории одноименного аэропорта, - рассказал Андрей Бочкарев.

Сейчас идут подготовительные работы - вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства будущих станций и притоннельных сооружений.

- На станции «Пыхтино» начато строительство монтажно-щитовой камеры для запуска тоннелепроходческих комплексов в сторону станции «Рассказовка», - сказал Андрей Бочкарев.

Так пройдет новая ветка метро. Фото: stroi.mos.ru

На данном участке планируют построить метромост. Он будет находиться в непосредственной близости от будущей станции «Пыхтино».

- Над рекой Ликова будет построен метромост. Его протяженность составит 460 метров, - рассказал генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

Ввод нового участка Калининско-Солнцевской линии планируют в 2022 году. Новые станции значительно улучшат транспортную инфраструктуру в ТиНАО и путь в аэропорт.