2020-05-29T13:12:43+03:00
Общество

В Москве начато строительство метро в аэропорт «Внуково»

Новые станции появятся на желтой линии метро
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Началось строительство ветки метро до аэропорта "Внуково". Фото: stroi.mos.ruНачалось строительство ветки метро до аэропорта "Внуково". Фото: stroi.mos.ru
Изменить размер текста:

В столице начали строить новый участок метро – в аэропорт «Внуково». На Калининско-Солнцевской линии построят две станции мелкого заложения «Пыхтино» и «Внуково». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

- Начались строительные работы на участке протяженностью около 5 км от тупиков за станцией «Рассказовка» до будущей станции «Внуково» на территории одноименного аэропорта, - рассказал Андрей Бочкарев.

Сейчас идут подготовительные работы - вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства будущих станций и притоннельных сооружений.

- На станции «Пыхтино» начато строительство монтажно-щитовой камеры для запуска тоннелепроходческих комплексов в сторону станции «Рассказовка», - сказал Андрей Бочкарев.

Так пройдет новая ветка метро. Фото: stroi.mos.ru

Так пройдет новая ветка метро. Фото: stroi.mos.ru

На данном участке планируют построить метромост. Он будет находиться в непосредственной близости от будущей станции «Пыхтино».

- Над рекой Ликова будет построен метромост. Его протяженность составит 460 метров, - рассказал генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

Ввод нового участка Калининско-Солнцевской линии планируют в 2022 году. Новые станции значительно улучшат транспортную инфраструктуру в ТиНАО и путь в аэропорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Не жалели женщин и детей: в Оренбурге задержали подозреваемых в трех громких убийствах
Неуловимые киллеры жестоко расправлялись с жертвами и всегда выходили сухими из воды. До недавнего времени никто не подозревал, что за чередой убийств стоят одни и те же люди
Новости 24
Мишустин включил СМИ в список пострадавших отраслей
В случае второй волны карантина россиянам массово потребуется помощь психологов
Минтруд предложил компаниям покупать маски работникам за счёт страховых взносов
В Госдуме сообщили, когда можно открывать российские пляжи
Россияне, застрявшие в марте на круизном лайнере у берегов США, получили билеты домой
Трамп заявил, что мог бы закрыть Twitter
Испугавшись летней жары, москвичи сметают в магазинах кондиционеры и вентиляторы
Трамп заявил о слабости мэра Миннеаполиса и обещает взять контроль на себя
В Томской области режим самоизоляции продлевается до 15 июня
В Вологодскую область поступили экспресс-тесты на коронавирус
Россияне стали чаще страдать от тромбозов в самоизоляции
Муж звезды "Москва слезам не верит" умер от коронавируса
Сколько россияне едят рыбы в год?
Санитара-волонтера ранили в детском доме в Клину
Онищенко напомнил об очаге распространения коронавируса в подъездах
В России 232 человека умерли от коронавируса за прошедшие сутки