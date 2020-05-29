«Выйдем из дома из безнадёжной депрессии»: Би-2 сняли клип на удаленке

Сегодня на радио «Комсомольская правда» стартовала премьера новой песни группы Би-2 «Депрессия».

Слова и музыка к новому синглу были написаны в сентябре 2019 года, однако рефрен «Депрессии» - «выйдем из дома из безнадёжной депрессии, как же давно нам не было вместе так весело», а также время премьеры трека оказались более чем актуальны для нынешнего момента – ослабления ограничительных мер.

Би-2 Депрессия.

Режиссером нового видео Би-2 вновь выступил Макс Шишкин. «Депрессия» стала его второй работой с Би-2 после клипа «Пекло», который вышел в начале года.

- Изначально мы планировали снимать другой клип – танцевальный с труппой из всемирно известного Нидерландского танцевального театра (NDT) и танцором, хореографом Лукой Тессарини, но пандемия спутала все наши планы. Мы придумали первый в истории настоящий клип, снятый в полной самоизоляции, то есть снимали всех музыкантов отдельно, - цитирует «Шуру Би-2» пресс-служба музыкантов.

- Надо было как-то выходить из положения, поэтому решили делать анимацию, но не компьютерную, а руками. Это передает настроение людей: возникло свободное время для творчества, многие начали делать что-то своими руками, -объясняет «Лёва Би-2».-

Макс предложил идею, показал технику, в которой будет всё исполнено, мы согласились.

- Мой постоянный продюсер Алия Косаева мечтала несколько лет о проекте с элементами кукольной анимации и разного рода бумажных декораций, - рассказывает режиссер Макс Шишкин. - Я предложил Шуре концепцию: мы раздаем художникам в Алмате разные задачи, они рисуют и отправляют их к одному из нас. Мы могли перемещаться украдкой, чтобы собраться у кого-нибудь дома и всё это дело отснять. В Москве же ребят нужно было снять каждого дома, а я все «режиссировал» по ватсапу и скайпу.

По словам пресс-службы Би-2, музыканты очень плотно работают над материалом к новому альбому, который увидит свет в 2021 году. Мол, студийный альбом будет разноплановым.

«Депрессия», группа «Би-2». Премьера песни на Радио «Комсомольская правда» 00:00 00:00

Карантинные меры скорректировали гастрольные планы группы, однако Би-2 уже заявили о том, что все концерты обязательно состоятся, а купленные ранее билеты будут действовать в новые даты.