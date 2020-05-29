2020-05-29T14:13:33+03:00
Происшествия

Опека Вологды строчила отписки, пока приемные родители избивали мальчика

Следственный комитет России добивается справедливого суда для двух бывших сотрудников управления созащиты администрации города Вологды
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Приемные родители избивали мальчика.Приемные родители избивали мальчика.Фото: vk.com
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О том, как органы опеки и попечительства отписывается за переданных в приемные семьи детей "Комсомолка" рассказывала не раз. Как правило, многие такие "деятели" избегают уголовной ответственности и реальных сроков. Но это дело сотрудники Следственного комитета решили довести до суда, чтобы другим неповадно было.

- Завершено расследование уголовного дела в отношении бывших начальника управления социальной защиты, опеки и попечительства администрации города Вологды Григория Полякова и специалиста отдела указанного управления Раисы Понидаевой. Полякову предъявлено обвинение в совершении преступлений по статье "халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью ребенка и служебный подлог", Понидаевой инкриминирована таже статья (предусматривает штраф до 500 тысяч рублей и 4 года лишения свободы - прим.Ред.), - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Следствием и судом установлено, что в апреле 2017 года решением Полякова малолетний Степан Кукин был передан под опеку Юлии Блохиной. Контроль за семьей, в которой проживал ребенок, был поручен сотруднику указанного управления Раисе Понидаевой.

- Однако, в течение длительного времени органы опеки и попечительства не осуществляли контроль за условиями жизни находившегося под опекой мальчика. Для отчетности Понидаева изготовила ряд фиктивных актов проверки условий жизни несовершеннолетнего подопечного, в которых отразила не соответствующую действительности информацию о соблюдении Блохиной прав ребенка. Вместе с тем, в установленном законом порядке проверки не осуществлялись. В связи с этим факты систематического применения насилия в отношении ребенка не были выявлены и оставались без должной реакции, - отметила Петренко.

В это время, на протяжении нескольких месяцев Юлия и Евгений Блохины избивали Степана. А 10 августа 2018 года Блохина, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, нанесла беспомощному ребенку множество ударов "руками и подручными предметами, причинив мальчику телесные повреждения, от которых он впал в кому".

Блохина убедила мужа скрыть следы преступления, а свою дочь, которая в силу возраста не подлежала привлечению к уголовной ответственности, убедила совершить самооговор, взяв на себя вину в избиении Степана.

Степан не смог рассказать о побоях и скончался в больнице, не приходя в сознание.

О том, как его били рассказали на суде эксперты СК России. Следствие не только доказало преступление в отношении ребенка, но и добилось значительных сроков для приемных "родителей": суд приговорил Юлию Блохину к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а Евгения Блохина – к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. При этом после рассмотрения судом апелляционной жалобы осужденных приговор был оставлен им без изменения.

Пришло время ответить по закону тем, кто доверил этим извергам маленького Степана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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