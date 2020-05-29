Опека Вологды строчила отписки, пока приемные родители избивали мальчика

О том, как органы опеки и попечительства отписывается за переданных в приемные семьи детей "Комсомолка" рассказывала не раз. Как правило, многие такие "деятели" избегают уголовной ответственности и реальных сроков. Но это дело сотрудники Следственного комитета решили довести до суда, чтобы другим неповадно было.

- Завершено расследование уголовного дела в отношении бывших начальника управления социальной защиты, опеки и попечительства администрации города Вологды Григория Полякова и специалиста отдела указанного управления Раисы Понидаевой. Полякову предъявлено обвинение в совершении преступлений по статье "халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью ребенка и служебный подлог", Понидаевой инкриминирована таже статья (предусматривает штраф до 500 тысяч рублей и 4 года лишения свободы - прим.Ред.), - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Следствием и судом установлено, что в апреле 2017 года решением Полякова малолетний Степан Кукин был передан под опеку Юлии Блохиной. Контроль за семьей, в которой проживал ребенок, был поручен сотруднику указанного управления Раисе Понидаевой.

- Однако, в течение длительного времени органы опеки и попечительства не осуществляли контроль за условиями жизни находившегося под опекой мальчика. Для отчетности Понидаева изготовила ряд фиктивных актов проверки условий жизни несовершеннолетнего подопечного, в которых отразила не соответствующую действительности информацию о соблюдении Блохиной прав ребенка. Вместе с тем, в установленном законом порядке проверки не осуществлялись. В связи с этим факты систематического применения насилия в отношении ребенка не были выявлены и оставались без должной реакции, - отметила Петренко.

В это время, на протяжении нескольких месяцев Юлия и Евгений Блохины избивали Степана. А 10 августа 2018 года Блохина, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, нанесла беспомощному ребенку множество ударов "руками и подручными предметами, причинив мальчику телесные повреждения, от которых он впал в кому".

Блохина убедила мужа скрыть следы преступления, а свою дочь, которая в силу возраста не подлежала привлечению к уголовной ответственности, убедила совершить самооговор, взяв на себя вину в избиении Степана.

Степан не смог рассказать о побоях и скончался в больнице, не приходя в сознание.

О том, как его били рассказали на суде эксперты СК России. Следствие не только доказало преступление в отношении ребенка, но и добилось значительных сроков для приемных "родителей": суд приговорил Юлию Блохину к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а Евгения Блохина – к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. При этом после рассмотрения судом апелляционной жалобы осужденных приговор был оставлен им без изменения.

Пришло время ответить по закону тем, кто доверил этим извергам маленького Степана.