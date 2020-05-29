«За рулем» я должен сосредоточиться!

Есть мнение, что с водителем, управляющим автомобилем, обязательно нужно беседовать, чтобы он «не скучал», «не заснул» и чтобы не показаться «невежливым». На самом деле, это глубокое заблуждение. Чем меньше водитель общается с кем-либо, тем выше уровень безопасности поездки. Любые разговоры «за рулем» – мощный отвлекающий фактор. Увы, не все это понимают. Мы попросили кандидата психологических наук, доцента кафедры психологии управления Московского государственного психолого-педагогического университета Татьяну Кочетову помочь нам сформулировать несколько универсальных советов водителям и пассажирам, как быстро прервать любой диалог, и никого при этом не обидеть.

Советы водителям:

1. «Безопасность превыше всего!» - не красивая фраза, а условие выживания.

Необходимо помнить самому и не давать забывать другим, что чувство безопасности, которое дает автомобиль, не соответствует реальному уровню защищенности людей внутри его салона. Не допускайте небрежностей и вольностей, пристегивайтесь ремнями безопасности и заставляйте пристегиваться пассажиров. Открыто демонстрируйте приверженность этим принципам. Приучите других к тому, что вы – такой, и тогда вам будет гораздо проще аккуратно прерывать разговор с человеком, который очень хочет поговорить. Неважно, каким образом: по смартфону или с вами, сидя рядом. Ну а фразы и тактика ведения беседы могут быть очень разными. К примеру, можно сказать спутнику (если это близкий человек): «Слушай, если мы будем говорить сейчас, я скажу тебе честно: я и половины не уловлю. Давай поговорим как приедем?». Можно остановить чуть жестче: «Я и вас слушаю вполуха, но и на дорогу смотрю вполглаза!». Есть другой вариант: польстить собеседнику: «Мне так интересно, что я о дороге забываю! Мы же хотим добраться без происшествий, верно?» И после утвердительного ответа предложить: «Так давай поговорим, когда приедем!».

Как можно чаще используйте местоимение «мы» - оно напоминает, что все в одной «лодке», и хотят добраться до «берега».

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2. «За рулём» временно недоступен

Просто не снимайте трубку, находясь «за рулем». Если этот совет кажется вам странным (Как можно не снять трубку, когда звонит мама или шеф) – отключите звук или прячьте смартфон с глаз долой. Сложно только в первые дни. Потом это входит в привычку – и вы обязательно скажете себе «спасибо!». Гарнитура hands-free не решает проблему отвлечения водителя – это общепризнанный факт, который рано или поздно найдет свое место и в Правилах дорожного движения.

3. Избегайте конфликтов.

Вернемся к разговорам в салоне автомобиля. Часто бывает, что пассажир давит на вас, заставляя ехать быстрее, потому что он опаздывает. Никогда не поддавайтесь этому давлению. Помните: опаздывающий человек перекладывает на вас ответственность за свою нерасторопность. НО! Вступать с ним в конфликт – вторая большая ошибка. Лучшая тактика в таких ситуациях – отключиться «от давления» и продолжать движение в выбранном темпе, соответствующем темпу потока. Чтобы успокоиться, прибегните к технике глубокого дыхания. Вдохните-выдохните – и спокойно делайте свое дело.

Советы пассажирам

1. Не болтайте!

Ученые из Университета штата Айова (США) подсчитали: каждое ваше слово сокращает время, которое тратит водитель на то, чтобы оценить дорожную ситуацию, на четыре сотых секунды. На первый взгляд – ерунда. Но, во-первых, объекты в поле зрения водителя появляются постоянно. А, во-вторых, по мере продолжения разговора скорость, с которой водитель реагирует на эти изменения, снижается все сильнее.

2. «Завербуйте» его!

Если опаздывающий пассажир – это вы, не пытайтесь давить на водителя. Во-первых, он уже прочитал выше совет для водителей № 3 и не будет вам потакать. Но вот помочь вам он может! Спокойно сообщите ему о том, что вы опаздываете и попросите, по возможности, постараться ехать побыстрее. Этим вы добьетесь его расположения гораздо быстрее, чем заявлением в духе «Срочно вези меня!».

3. В контакт не вступать!

Бывает, что главный «модератор» беседы в салоне автомобиля – сам водитель. Как ни странно, с этим проще. Если это незнакомый человек, к примеру, водитель такси, достаточно просто… не отвечать! Или отвечать односложно, и через большие паузы. Идеально, если вы при этом сидите на заднем сиденье. Если это близкий человек, можно прямо попросить не разговаривать «за рулем», так как это опасно. Подкрепите свою просьбу результатами исследования ученых из Университета штата Юта (США). Они установили, что разговор с пассажиром отвлекает водителя сильнее, чем беседа по смартфону при помощи гарнитуры hands-free. Говоря об этом, будьте максимально спокойны и убедительны. Потому что так оно и есть.