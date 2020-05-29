Трамп подписал указ об урегулировании соцсетей

Президент США объявил войну социальным сетям. Он оказался обижен на руководство «Твиттера» за то, что они посмели пометить его публикации как недостоверные (не так давно «Твиттер» ввел такую функцию в рамках борьбы с фейками и дезинформацией). Новый закон призван урегулировать работать соцсетей и лишить платформы защиты от обвинений в клевете. По задумке Белого дома, теперь соцсети станут нейтральными площадками, а не будут считаться ни провайдерами, ни издателями.

- Небольшая горстка влиятельных соцсетей-монополий контролирует огромную часть публичной и частной коммуникации в США, - заявил Дональд Трамп. - У них была неконтролируемая власть подвергать цензуре, ограничивать, редактировать практически любую форму общения людей друг с другом или с большой аудиторией.

- Когда, к примеру, Твиттер выбирает, что добавлять в черный список, - это редакционные решения, - отметил американский лидер. - В эти моменты соцсеть перестает быть нейтральной общедоступной платформой и становится редактором с собственной точкой зрения, и, я думаю, что мы можем сказать то же самое и о «Гугл», и «Фейсбуке» и других площадках.

После этого Трамп добавил, что с радостью удалил бы свой аккаунт в «Твиттере», а может и вовсе - закрыл бы эту площадку.

Закон, защищающий социальные сети от ответственности за публикации, размещаемые пользователями, был принят еще в 90-х годам прошлого века. Теперь же указ Трампа фактически отменяет его действие.

- Можно только приветствовать действия Белого дома. В Росси мы об это говорили уже давно, - отмечает член Общественной палаты, американист Александр Малькевич. - Соцсети - это монополисты, которые по-хамски пользуются своим доминирующим положением на рынке. Те поправки, которые будут разрабатываться в США правильные. Любая монополия должна быть раздроблена. Тем более, подобные законы уже давно приняты в Германии, во Франции. Между прочим, Россия еще в прошлом году выступала за то, чтобы IT-гиганты обозначили четкие и ясные «условия игры» для своих пользователей, чтобы они понимали, за что их публикации могут быть заблокированы. Эту большую тройку - «Фейсбук», «Твиттер» и «Гугл» - давно уже пора поставить на место, и я рад, что этот процесс наконец-то начат.