2020-05-29T17:19:36+03:00
В мире

Трамп подписал указ об урегулировании соцсетей

Так американский лидер решил защитить свободу слова
Мария БЕРК
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Дональд Трамп обиделся на соцсети.Дональд Трамп обиделся на соцсети.Фото: REUTERS
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Президент США объявил войну социальным сетям. Он оказался обижен на руководство «Твиттера» за то, что они посмели пометить его публикации как недостоверные (не так давно «Твиттер» ввел такую функцию в рамках борьбы с фейками и дезинформацией). Новый закон призван урегулировать работать соцсетей и лишить платформы защиты от обвинений в клевете. По задумке Белого дома, теперь соцсети станут нейтральными площадками, а не будут считаться ни провайдерами, ни издателями.

- Небольшая горстка влиятельных соцсетей-монополий контролирует огромную часть публичной и частной коммуникации в США, - заявил Дональд Трамп. - У них была неконтролируемая власть подвергать цензуре, ограничивать, редактировать практически любую форму общения людей друг с другом или с большой аудиторией.

- Когда, к примеру, Твиттер выбирает, что добавлять в черный список, - это редакционные решения, - отметил американский лидер. - В эти моменты соцсеть перестает быть нейтральной общедоступной платформой и становится редактором с собственной точкой зрения, и, я думаю, что мы можем сказать то же самое и о «Гугл», и «Фейсбуке» и других площадках.

После этого Трамп добавил, что с радостью удалил бы свой аккаунт в «Твиттере», а может и вовсе - закрыл бы эту площадку.

Закон, защищающий социальные сети от ответственности за публикации, размещаемые пользователями, был принят еще в 90-х годам прошлого века. Теперь же указ Трампа фактически отменяет его действие.

- Можно только приветствовать действия Белого дома. В Росси мы об это говорили уже давно, - отмечает член Общественной палаты, американист Александр Малькевич. - Соцсети - это монополисты, которые по-хамски пользуются своим доминирующим положением на рынке. Те поправки, которые будут разрабатываться в США правильные. Любая монополия должна быть раздроблена. Тем более, подобные законы уже давно приняты в Германии, во Франции. Между прочим, Россия еще в прошлом году выступала за то, чтобы IT-гиганты обозначили четкие и ясные «условия игры» для своих пользователей, чтобы они понимали, за что их публикации могут быть заблокированы. Эту большую тройку - «Фейсбук», «Твиттер» и «Гугл» - давно уже пора поставить на место, и я рад, что этот процесс наконец-то начат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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