2020-05-29T17:24:06+03:00
Спорт

Когда в Испании, Италии и Англии возобновятся чемпионаты по футболу

Готовится рестарт трех сильнейших футбольных первенств Европы
Сергей КИРИЛЛОВ
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Фанатам пока доступ на стадионы закрыт. Остается любоваться афишами.Фанатам пока доступ на стадионы закрыт. Остается любоваться афишами.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Испания

Первыми продолжат свой прерванный чемпионат испанцы. Глава Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что первенство страны по футболу возобновится 11 июня, без зрителей. А вот старт нового сезона собираются сдвинуть на 12 сентября.

Англия

Клубы Английской Премьер-лиги (АПЛ) на видеоконференции согласились с предложением возобновить сезон 17 июня. В этот день сыграют "Манчестер Сити" - "Арсенал" и "Астон Вилла" - "Шеффилд". Все матчи пройдут без зрителей. А 27 июня продолжится и розыгрыш Кубка Англии.

Кстати, в АПЛ уже провели более тысячи тестов на коронавирус, которые выявили 12 случаев заражения среди игроков и работников клубов.

Италия

Министр спорта Винченцо Спадафора объявил, что футбол вернется на пустые стадионы 20 июня. А еще перед этим, с 13 по 20 июня, итальянцы собираются провести и матчи кубка страны.

Таким образом, четыре из пяти сильнейших чемпионатов Европы все же будут доиграны. Напомним, что 16 мая первыми свой чемпионат Бундеслиге возобновили немцы. А вот во Франции первенство решили не доигрывать, подвели черту под сезоном, объявив чемпионом ПСЖ.

А в это время УЕФА разрабатывает схему, как доиграть Лигу чемпионов. Sky Sport Italia сообщает, что рассматривается вариант, чтобы оставшиеся матчи 1/8 финала провести 7-8 августа. Четвертьфиналы, состоящие из одного матча, 13-14 августа на нейтральных стадионах. А сам кубок разыграть в Германии по схеме «Финала четырех». В УЕФА немецкий опыт возобновления чемпионата признали удачным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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