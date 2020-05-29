Бавария - Фортуна 30 мая 2020: прогноз на матч 29 тура чемпионата Германии по футболу Бундеслига

В ноябре 2019 года в матчей первого круга в Дюссельдорфе "Бавария" легко расправилась со своим соперником, добившись разгромной победы со счетом 4:0. И после того, как в поединке против "Боруссии" в Дортмунде была добыта важная победа 1:0, то у мюнхенцев нет иного выхода кроме как одержать победу над более слабым соперником. Команда Ханс-Дитера Флика после победы в прошлом туре теперь на 7 очков оторвалась от преследователей в Бундеслиге. И теперь главное - держать дистанцию, добившись очередного титула. Коэффициенты на матч против "Фортуны" довольно красноречивы - успех гостей оценивается в 20-30 раз менее вероятным, чем очередная победа "Баварии". Так что здесь никакого иного исхода нет - Мюнхен добывает очередную победу и продолжает следовать к очередному чемпионству. Даже имея лазарет в виде защитника Никласа Зюле, и таких мощных игроков средней линии как Филиппе Коутиньо, Корантен Толиссо и Тьяго Алькантара. У "Баварии" достаточно длинная скамейка запасных, чтобы на финише сезона спокойно чувствовать себя в поединках с аутсайдерами. А "Фортуна" сейчас стоит в 5 очках от зоны вылета из Бундеслиги на 16-й позиции. Но после рестарта сезона показывают неплохие результаты - после двух ничьих в прошлом туре они победили "Шальке-04" 2:1 на своем поле.

Прогноз на матч 29 тура чемпионата Германии по футболу Бавария - Фортуна: победа Баварии с разницей минимум в 2 гола