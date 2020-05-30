2020-05-30T07:42:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Турции, последние новости на 30 мая 2020: больше 125 тысяч человек вылечились

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Турции на 30 мая 2020 года
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Турции, последние новости на 30 мая 2020: пляжи готовят к туристическому сезонуКоронавирус в Турции, последние новости на 30 мая 2020: пляжи готовят к туристическому сезонуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Последние новости о коронавирусе в Турции на 30 мая 2020 года таковы: там выявлено 162 120 случаев заболевания, 4 489 человек скончались, 125 963 человека - выздоровели.

В стране уже открыты магазины, торговые центры и салоны красоты, восстановлено международное сообщение. Кроме того, с 1 июня Турция вступает в следующий этап отмены ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса. Так, между городами полностью возобновится сообщение, откроются кафе, спа-салоны, бассейны, а также парки и пляжи. Также, спустя длительного перерыва, начнут работу детские сады.

Но сейчас, конечно, вся Турция готовится к туристическому сезону. Решено, что иностранцев будут прямо в аэропортах тестировать на COVID-19. После процедуры туристы смогут разъехаться по отелям. Но если вдруг у одного из них по истечение нескольких часов выявят инфекцию, то его, а также всех, кто летел с ним в самолете, изолируют.

Отели и гостиницы тоже ждут перемены. Прежде всего, персонал должен будет следить за соблюдением социальной дистанции между гостями. Для этого на дорожки на территориях отелей нанесут специальную разметку. Также все оборудование будут дезинфицировать, в том числе и на пляжах.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 30 мая 2020 года, накануне в стране выявили еще 1141 новый случай заболевания среди населения. Скончались 28 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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