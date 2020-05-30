США и их союзники выходят из-под международного права, как только это им нужно

Статья 15 нашей Конституции прямо ставит международное право выше российского. Этот пассаж, как и весь Основной Закон, 27 лет назад писался под одобрение западных экспертов. Но вот сами зарубежные партнёры подобной уздой себя не стесняют.

Америка: на Гаагу не смотрим

В конституции Соединённых Штатов, принятой ещё в 1787 году, сказано кратко: «законы наций» (так именовалось тогда международное право) могут применяться в американском законодательстве. Всё. Нигде не прописано, что мировое право выше национального или что ему следует подчиняться.

А теперь попробуйте угадать, как поступает Белый дом, если «законы наций» вдруг ущемляют американские интересы. Самый яркий пример: в 1984 году Никарагуа подала в Международный суд ООН в Гааге иск против США. Повод был серьёзный: американцы поддерживали в этой стране вооружённую оппозицию, минировали морские подходы к портам. Суд в итоге постановил возместить весь ущерб, причинённый Штатами маленькой республике.

Но как только в Вашингтоне поняли, что иск с треском проиграют — то заявили: «Мы отказываемся признавать юрисдикцию Гааги по данному делу».

ФРГ: евросуд нам не указ

Ладно, то было треть века назад. Но вот совсем свежий пример. 5 мая 2020 года Конституционный суд ФРГ постановил ограничить полномочия Европейского Центробанка по одному чувствительному вопросу. В Брюсселе («столице» ЕС) придумали гениальную сему: мы печатаем ценные бумаги, облигации, другие страны Евросоюза их добровольно-принудительно покупают, а мы стрижем купоны. Никаких нарушений в подобной практике не усмотрел даже Суд Европейского Союза.

А вот у Берлина оказалось другое мнение. Мол, это «затрагивает сферу бюджетной ответственности Германии» и вообще нарушает национальную конституцию. Так что извините, на выход.

Япония, Корея, Китай: одеяло на себя

С окончания войны прошло уже 75 лет, но отношения в треугольнике Токио-Пекин-Сеул — по-прежнему напряжённые. В годы Второй мировой часть Китая и вся Корея были оккупированы японцами. Десятки тысяч местных просто угоняли в рабство: мужчин — на японские фабрики, женщин — в «отряды комфорта» (для секс-услуг бойцам императорской армии).

Некоторые из этих жертв до сих пор живы. В конце нулевых они попытались отсудить у бывших захватчиков компенсацию. Ссылались на Сан-Францисский мирный договор между Токио и странами антигитлеровской коалиции, подписанный ещё в 1951 году. Ведь там в статье 14 прямо говорится: «Япония должна выплатить репарации за ущерб и страдания, причиненные в ходе войны».

Однако Верховный суд Страны восходящего солнца проявил чудеса казуистики. И в 2007 году постановил: «Сан-Францисский договор имеет ограниченные рамки, которые не дают права жертвам войны подавать иски к нашему государству или к нашим компаниям в нашей юрисдикции».

Разбиралось это скандальное дело и в Южной Корее: в Конституционном суде, потом в Верховном. И там пришли к противоположному мнению. «Ограниченные рамки» международного договора — не препятствие, бывшие узники фашизма имеют полное право подавать иски к Японии, в том числе в корейских судах.

Спор этот длится до сих пор. Но уж точно ясно: даже азиатские страны с их почтением к Закону не боятся толковать международное право так, как удобно. И ставить национальные интересы в приоритет.

А самое главное: проблем не в том, что международное право плохое или хорошее. А в том, что Запад не готов применить его к себе. И при этом указывает другим странам, как им «правильно» жить, с помощью грубой силы. Что ж, в новой редакции Основного Закона РФ этот пробел устранён: внешнее право (и решения международных организаций) будут обязательны и к исполнению, только если они не нарушают российских законов и свобод наших граждан.