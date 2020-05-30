В России запущена акция «Защитите детей от сиротства»

1 июня отмечается Международный день защиты детей. Главные защитники малыша - это, конечно, мама и папа. А что, если родители живы-здоровы - но ребенок все равно попал в детский дом?

У 8 из 10 сирот в России есть живые родители. Такие дети попадают в государственные учреждения из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Такую статистику приводят в благотворительной организации «Детские деревни – SOS». Здесь верят - такие семьи совсем не безнадежны, им можно и нужно помогать.

К 1 июня организация запустила благотворительную акцию «Защитите детей от сиротства», чтобы привлечь внимание к проблеме социального сиротства.

Организация обратилась к россиянам с просьбой поддержать семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Ведь сейчас им особенно тяжело.

К 1 июня запущена благотворительная акция «Защитите детей от сиротства», чтобы привлечь внимание к проблеме социального сиротства. Фото: предоставлено организацией «Детские деревни – SOS»

- Наше общество остро нуждается в защите детей от сиротства. Однако пока у государства не хватает ресурсов для этого. Около 90 тысяч детей до сих пор живут не в семьях, а в детских учреждениях. Большинство из них – это «социальные сироты», дети, у которых есть биологические родители. В сложный период, который все сейчас переживают, это число может сильно возрасти, - отмечают в организации.

«Детские деревни – SOS» уже более 25 лет помогают семьям с детьми, оказавшимся в трудном положении. Причем в организации стараются не просто оказать материальную поддержку - а дают семьям шанс встать на ноги и обрести уверенность в будущем.

- Мы не делаем упор на материальную помощь, чтобы не порождать иждивенчество. Но, если семья осталась без средств к существованию, обеспечиваем ее базовым продуктовым набором на 2 недели, а если ей негде жить, временно предоставляем жильё. Даже самая простая помощь помогает снять сильнейший стресс и адаптироваться к новым условиям, - уверены в организации «Детские деревни – SOS».

Основная же работа связана с решением конкретных проблем, с которыми столкнулась семья. Психологи помогают снизить напряжение в семье и предотвратить насилие. Специалисты по социальной работе помогают наладить обучение детей онлайн, зарегистрироваться на портале госуслуг и узнать обо всех вариантах получения помощи от государства. Юристы защищают права семей.

- Базовый продуктовый набор, помощь специалиста в оформлении пособий и поддержка психолога, – такая простая помощь сейчас необходима многим семьям, чтобы выжить и не отдать своих детей в детский дом. Эта работа возможна только благодаря пожертвованиям неравнодушных людей. Каждый человек может повлиять на жизнь и будущее многих детей! Для этого нужно выбрать любую сумму пожертвования, и в конце каждого месяца в наших рассылках для доноров можно узнать, какое добро детям принесли пожертвования тысяч сторонников «Детских деревень – SOS», - отметили в организации.