Бой Тайрон Вудли — Гилберт Бернс 31 мая 2020: прямая онлайн-трансляция боя UFC Fight Night

"КП" рассказывает о главных моментах боя Тайрон Вудли — Гилберт Бернс 31 мая 2020.

Когда пройдет бой Тайрон Вудли — Гилберт Бернс 31 мая 2020

Бой Тайрон Вудли — Гилберт Бернс состоится вечером 30 мая 2020 года по американскому времени. Начало основного карта боев - после 6:00 по московскому времени 31 мая.

Время начала боя Тайрон Вудли — Гилберт Бернс 31 мая 2020

Бой Тайрон Вудли — Гилберт Бернс ожидается примерно после 06-00 по московскому времени вечером 30 мая 2020 по местному времени в Лас-Вегасе.

Счет боев участников боя Тайрон Вудли — Гилберт Бернс 31 мая 2020

Гилберт Бернс провел 21 бой, одержал 18 побед, 3 раза проиграл. У Вудли - 24 поединка, 19 побед, 4 поражения и 1 ничья.

Прогноз на бой Тайрон Вудли — Гилберт Бернс 31 мая 2020

Тайрон Вудли имеет больше шансов на победу.

Место боя Тайрон Вудли — Гилберт Бернс 31 мая 2020

Бой Тайрон Вудли — Гилберт Бернс 31 мая 2020 пройдет в рамках большого турнира UFC Fight Night на арене UFC APEX в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Прямая онлайн-трансляция боя Тайрон Вудли — Гилберт Бернс 31 мая 2020

Проследить за ходом боя Тайрон Вудли — Гилберт Бёрнс в России будет невозможно - доступных трансляций не ожидается.

Кард турнира UFC Fight Night 172

Тайрон Вудли — Гилберт Бернс

Аугусто Сакаи — Благой Иванов

Габриэль Грин — Даниэль Родригес

Рузвельт Робертс — Брок Уивер

Маккензи Дерн — Ханна Чиферс