Бой Тайрон Вудли — Гилберт Бернс 31 мая 2020: прямая онлайн-трансляция боя UFC Fight Night
"КП" рассказывает о главных моментах боя Тайрон Вудли — Гилберт Бернс 31 мая 2020.
Когда пройдет бой Тайрон Вудли — Гилберт Бернс 31 мая 2020
Бой Тайрон Вудли — Гилберт Бернс состоится вечером 30 мая 2020 года по американскому времени. Начало основного карта боев - после 6:00 по московскому времени 31 мая.
Время начала боя Тайрон Вудли — Гилберт Бернс 31 мая 2020
Бой Тайрон Вудли — Гилберт Бернс ожидается примерно после 06-00 по московскому времени вечером 30 мая 2020 по местному времени в Лас-Вегасе.
Счет боев участников боя Тайрон Вудли — Гилберт Бернс 31 мая 2020
Гилберт Бернс провел 21 бой, одержал 18 побед, 3 раза проиграл. У Вудли - 24 поединка, 19 побед, 4 поражения и 1 ничья.
Прогноз на бой Тайрон Вудли — Гилберт Бернс 31 мая 2020
Тайрон Вудли имеет больше шансов на победу.
Место боя Тайрон Вудли — Гилберт Бернс 31 мая 2020
Бой Тайрон Вудли — Гилберт Бернс 31 мая 2020 пройдет в рамках большого турнира UFC Fight Night на арене UFC APEX в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Прямая онлайн-трансляция боя Тайрон Вудли — Гилберт Бернс 31 мая 2020
Проследить за ходом боя Тайрон Вудли — Гилберт Бёрнс в России будет невозможно - доступных трансляций не ожидается.
Кард турнира UFC Fight Night 172
Тайрон Вудли — Гилберт Бернс
Аугусто Сакаи — Благой Иванов
Габриэль Грин — Даниэль Родригес
Рузвельт Робертс — Брок Уивер
Маккензи Дерн — Ханна Чиферс
Бой Тайрон Вудли Гилберт Бернс 31 мая 2020.
ИСТОЧНИК KP.RU