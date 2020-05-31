«Я не могу ходить, зато умею танцевать!»

Первое, что замечаешь в Даше – искренность и готовность к радости. На голове разноцветный «взрыв», губы - то розовые, то голубые, то коралловые – под настроение. И не собраны фальшивой «уточкой», а озорно, по-детски растянуты - Даша улыбается на всех фото не потому, что «так надо», а потому что ей правда нравится жить. Вот, многие здоровы, а хнычут и фальшивят. А эта - на инвалидном кресле, но умеет радоваться. После всего!

Родилась с диагнозом ДЦП (спастический тетрапарез). До совершеннолетия чуть ли не жила в больницах и реабилитационных центрах. Резали, кололи, закатывали в гипс и снова резали…

- Было все время больно и страшно – неохотно вспоминает Даша - она вообще не любит говорить о плохом. – Помню, мне девять лет. Делаю первые шаги, стараюсь до ужаса… И все зря! После операций левая нога стала короче на семь сантиметров, и ходить мне не суждено. Но до 18 лет хотя бы лечили бесплатно. А потом… Много я оплачу с пенсии? У мамы мой младший брат родился, и она ушла в декрет. Отчим очень старался, но на всех нас денег катастрофически не хватало. Я теряла веру в себя, набрала лишний вес и, казалось, отчаялась.

Это только казалось! На самом деле Даша не сдавалась никогда. Она искала. Поступила в институт, начала заниматься вокалом и наконец нашла главное, свою цель и мечту - танцы!

- Теперь, когда я поняла, чего именно хочу, тренируюсь и занимаюсь без передышки! Я видела в интернете чемпионаты мира по танцам среди колясочников. Это настоящее! Теперь у меня есть цель! Но для того, чтобы ее достигнуть, необходима особенная, танцевальная коляска. Даже самая дешевая модель – их выпускает фирма «Катаржина» - стоит 170 000. Остальные еще дороже. С пенсии мне никогда не оплатить свою мечту. Умоляю, помогите!

За Дашу просят и ее учителя из танцевальной студии для людей с ограниченными возможностями «Дуэт РООИ»: « Мечтают многие, но Даша не только мечтает, она работает, действует! – говорит хореограф Кристина Гордеева. – Она занимается у нас давно. И без устали! Регулярно выставляет видео со своими новыми достижениями. Даже сейчас, в карантин. Зрители ее инстаграма не представляют, как непросто этой девочке. Конечно, каждый человек достоин исполнения мечты. Но Даша - из самых достойных! Она трудолюбива, а это залог успеха».

То же говорит и известный танцор «тиктокер» Демьян Заико: «Я проводил мастеркласс, и Даша меня просто покорила своим артистизмом, талантом! Очень хочу, чтобы ей помогли и полностью подтверждаю, что она в числе достойнейших претендентов. Есть потенциал!»

Если остались вопросы:

телефон Даши: +7 (926) 835 88 53,

телефон ее мамы: +7 (926) 835 88 51 Вера.

Если вы готовы помочь:

Реквизиты Дашиной карты Сбербанк:

Получатель: ПАВЛОВА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА

Номер счета: 40817810438064785702

Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК

БИК: 044525225

Корр. счет: 30101810400000000225

ИНН: 7707083893

КПП: 773643001

SWIFT-код: SABRRUMM

На Дашиных страничках в соцсетях вы можете посмотреть видео ее танцев. Там же она выставил полный отчет о сборе средств:

http://instagram.com/Indidargo

https://vk.com/indidargo