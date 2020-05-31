Эксперт: для олигархов $118 тысяч Зеленского от сдачи квартиры — "лоховской" доход

Успешный шоумен Владимир Зеленский еще до начала президентской компании на Украине не скрывал, что он человек не бедный. Судя по его декларации за 2019 год, доходы из различных источников составили сумму, чуть превышающую один миллион в американской валюте.

Интересно, что, например, 118 тысяч у.е. нынешнему лидеру Украины принесла сдача в аренду его квартиры в Лондоне. А вот президентская заплата с мая по декабрь 2019-го даже до 8 тысяч долларов не дотянула.

За комментарием «КП» обратилась к эксперту РИСИ Олегу Неменскому.

- Доход президента Украины в 1 млн долларов — это много или мало?

- Я бы не доверял всем этим цифрам. Когда были опубликованы данные о состоянии предыдущего президента, Порошенко, они изменились за годы его правления с 1,3 до 1,4 млрд долларов. Ну это же просто смешно! По другим, независимым источникам, поступали другие цифры - по многократному росту прибылей предприятий, которые прямо или косвенно ему принадлежали. И благосостояние пятого президента за время его срока тоже выросло отнюдь не на доли процентов.

- Семья Зеленских продала акции четырех торговых марок в России и ценные бумаги ряда украинских предприятий прошлой весной…

- То, что Зеленский небедный человек, долларовый миллионер — он говорил еще в своих предвыборных интервью. Да, он успешный предприниматель в сфере шоу-бизнеса. Понятно, что в прошлом году ему продолжали поступать доходы из этой сферы.

- Но это же вполне законно?

- Не думаю, что кто-то на Украине поставит ему это в вину. Но, по сравнению с доходами предыдущего президента — это копейки. С другой стороны — может, в этой системе несколько неприлично зарабатывать так мало. Если ты президент страны, если ты находишься на вершине кланово-олигархической системы, то для поддержания своего статуса, для успешного функционирования тебя как национального лидера необходимо иметь не миллионные, а миллиардные доходы? Может, такова система?

- То есть, получать доход в 118 тысяч долларов за сдачу в аренду квартиры в Лондоне — это как-то мелко и даже не вполне прилично?

- По понятиям украинских олигархов сдавать квартиру в аренду — это «лоховские доходы». Не думаю, что олигархам приятно слушаться человека, который зарабатывает такие «смешные» деньги на таком «смешном» бизнесе. Ну понятно было, что, когда его избрали - ситуация оказалась необычной для Украины. В руководство страны приходит не один из олигархов или крупнейших управленцев, а такой небольшой предприниматель из сферы шоу-бизнеса. Но, если он хочет утвердиться в этой своей роли, если он хочет, как он сказал 20 мая, «подумать о втором сроке» - то ему свое материальное положение придется наращивать.

- Для чего?

- Это нужно не для шикарной жизни. Это нужно для того, чтобы тебя уважали как президента, и ты был лидером. Да, в нормальной демократической стране не важно, сколько получает лидер, да вообще каково его благосостояние. Его авторитет — это его должность. Но в кланово-олигархической системе, как на Украине необходимо быть «царем горы». Он человек сообразительный, предприимчивый, явно несклонный упускать выгоду — и в ближайшие годы свое благосостояние поправит.

Но вряд ли мы это будем знать по официальным отчетам.

- Зачем украинский президент декларировал год назад официальную зарплату аналогичную 30 тысячам рублей — у Порошенко было 60 тысяч…

- Это больше для западной прессы. В каком-то смысле журналисты западных СМИ наивны, когда им говорят, что они приезжают в демократическую страну - они смотрят официальные декларации. Это делается для западной галочки. Для такой декоративной картинки. Чтобы выглядеть более-менее прилично. При том на Украине все прекрасно понимают, что действительность иная. Но декларации такого рода Украине необходимы - в силу ее зависимости от Западной Европы и США.