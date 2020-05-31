Более 100 тонн дизельного топлива собрано рядом с ТЭЦ-3 в Норильске

Похоже, в Норильске предприняты все возможные меры для устранения неприятного инцидента… Более 100 тонн нефтепродуктов откачано и собрано с территории, прилегающей к ТЭЦ-3. Загрязненный грунт вывезен на территорию, где попадание топлива в окружающую среду невозможно. Тем не менее, сотрудники Росприроднадзора осматривают Норило-Пясинскую водную систему с воздуха, чтобы выявить возможные случаи проникновения нефтепродуктов в водные объекты.

Напомним, 29 мая на ТЭЦ-3 (район Кайеркан в Норильске) произошла утечка из резервуара хранения дизельного топлива. Причиной ЧП стало внезапное проседание опор, прослуживших более 30 лет без нареканий. По топливу, разлившемуся за пределами хранилища, проехал автомобиль. Возникло возгорание, огонь занялся на площади 300 квадратных метров. Пожар был успешно локализован и потушен. Водитель транспортного средства не пострадал. На энергоснабжение и водоснабжение Норильского промышленного района инцидент не повлиял.

Подразделения Заполярного филиала ГМК «Норильский никель» и «Норильско-Таймырской энергетической компании» незамедлительно приступили к ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Уже к утру 30 мая на прилегающей территории было откачано и собрано более 100 тонн нефтепродуктов. Загрязненный грунт замещен и вывезен на временное хранение на территорию с водонепроницаемым покрытием, где исключено попадание нефтепродуктов в окружающую среду. Поверхность обработана сорбентами. В ближайшее время собранные нефтепродукты будут утилизированы.

Компания «НТЭК» совместно с сотрудниками Росприродназдзора проводит регулярные осмотры с воздуха Норило-Пясинскую водную систему, что позволит выявить случаи проникновения нефтепродуктов в реки. Газоспасательная служба устанавливает в районе устья реки Амбарки бонны для сорбционного сбора нефтепродуктов и исключения дальнейшего их распространения.

Специалисты «НТЭК» исследуют места хранения аварийного дизельного топлива, уделяя особое внимание рискам просадки грунта под особо опасными объектами в условиях вечной мерзлоты.