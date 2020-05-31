2020-05-31T19:38:25+03:00
Звезды

Лариса Гузеева — подписчикам: «Тяжело, наверное, иметь жир вместо мозгов?»

Телеведущую затравили в инстаграме за съемки в деревне без маски и перчаток
Константин ГЛЫБА
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Гузеева попыталась отбиться от нападок и обвиненийГузеева попыталась отбиться от нападок и обвиненийФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева всегда старается быть ближе к людям. И именно поэтому в период самоизоляции стала вести проект «На дачу!», где ходит по реальным деревням и многодетным семьям, живущим в сельских условиях. Как справляются люди за городом, на что живут и спасает ли свежий воздух от коронавируса — все эти вопросы ведущая, по задумке авторов проекта, должна была поднять в эфире программы.

"У нас не звездные семьи, где ты пришел - все тебе споют и станцуют, еще и анекдот расскажут, - признается ведущая. - Я прихожу в гости к людям, чтобы выслушать их проблемы, чтобы постараться помочь им эти проблемы решить. Сейчас тяжело всем на изоляции. Тем кто на даче вроде бы полегче. Но за два месяца все шашлыки уже пожарены, все разговоры переговорены, на огороде все посажено и прополото, и уже не знаешь, чем заняться, поэтому я делюсь своими идеями и рецептами. Я не приезжаю в семью с пустыми руками, захожу на местный рынок, в сельский магазин, покупаю продукты и предлагаю попробовать что-то новое".

Телеведущую затравили в инстаграме за съемки в деревне без маски и перчаток Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Телеведущую затравили в инстаграме за съемки в деревне без маски и перчатокФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Однако людям, как оказалось, интересно совсем другое. Стоило Гузеевой выложить в инстаграм пару озорных фотографий со съемок — возле сельпо на корточках, у таксофона и просто на улице — как подписчики обрушились на нее со шквалом претензий: почему без маски, где медицинские перчатки, для чего подвергать деревенских жителей риску?

Гузеева попыталась отбиться от нападок и обвинений и объяснила, что на фотографиях без маски она находится в кадре, поэтому средства охраны здоровья слегка неуместны.

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Дядя Гурам, а Ира выйдет?
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- Але у, это люди? Объясняю, - написала в инстаграме ведущая. - Без маски и без перчаток, потому что работаю в телевизоре. В телевизоре работаю, потому что училась на артистку в институте. Если кому-то кажется, что я его соседка или подружка — он ошибается. Дураков и дур баню по-прежнему. Личные Сообщения не читаю. Дорогих подписчиков обнимаю крепко и желаю счастья.

Некоторые попытались воззвать к культуре ведущей

Некоторые попытались воззвать к культуре ведущей

Пост с разъяснениями бурю негодования не успокоил. И тогда Лариса начала объясняться с подписчиками в свойственной себе манере: «откуда же вы, больные, беретесь», «добрая женщина, идите на ...», «тяжело, наверное, иметь жир вместо мозгов?», «вот таким тупым я и посвятила пост».

Телеведущую затравили в инстаграме за съемки в деревне без маски и перчаток Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Телеведущую затравили в инстаграме за съемки в деревне без маски и перчатокФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Раздраженные подписчики перешли в наступление и завалили инстаграм Гузеевой прямыми оскорблениями («сморщенная, дряхлая хабалка»). Некоторые попытались воззвать к культуре ведущей: «Мат это типа круто? Вся вы такая продвинутая, без комплексов и совести. Да и само понятие совести у вас уже рудиментарно стало, как лишь мешающее. Насколько проще, сидя в окружении бесстыжей бабы и оккультистки (намек на Розу Сябитову и Василису Володину — Авт.) изрекать похабень. Думаете, вы первая? Уже 60, нужно о вечном думать, а не сквернословием кичиться».

Лариса начала объясняться с подписчиками в свойственной себе манере

Лариса начала объясняться с подписчиками в свойственной себе манере

Впрочем, тех, кто поддерживает Гузееву во всех ее проявлениях, тоже немало. Даже после матных комментариев ведущей продолжили восхищаться: «Как я вас обожаю! Вы мой кумир! Так держать! Как можно с вами реально познакомиться?», «Супер-женщина — прямая, как взлетная полоса», «Коротко, по — гузеевски! Лара, вы - красотка», «Столько идиотов проходит через Вас, как Вы это выдерживаете?».

Многие звезды тоже поддержали Ларису в непростом противостоянии: актриса Алика Смехова, бывшая жена Бориса Немцова Екатерина Одинцова и оставили положительные комментарии под резонансным постом.

«На дачу!», Первый, 7 июня, 14.10

ИСТОЧНИК KP.RU

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