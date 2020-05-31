Сенатор Цеков рассказал, как Совфед проверили на коронавирус

В центре Москвы в Совете Федерации впервые в воскресный день прошло тестирование членов верхней палаты российского парламента на коронавирус. А вообще-то сенаторов проверяли, не подхватили ли они эту опасную инфекцию, уже в четвертый раз.

Как именно тестируют членов Совфеда —"КП" спросила представителя в СФ от Крыма Сергея Цекова.

- Сергей Павлович, почему в воскресенье вдруг решили массово проверить ваше здоровье — и коснулось ли это всех сенаторов?

- Всех, кто пришел. Я тоже проходил. Это было организовано в медпункте в здании Совета Федерации. Проходили с учетом социальной дистанции. Полтора метра друг от друга. В порядке живой очереди. Это все в течении минут 15. Да, раньше проверяли по понедельникам.

- Брали кровь — из вены или из пальца?

- Нет, брали мазки, слизистая носа.

- Когда вам объявят результаты?

- Выработался уже постоянный порядок проведения тестов. Их берут за два дня до проведения заседания Совета Федерации. Это уже четвертый раз. Поскольку заседаем по средам, то обычно проверяли в понедельник.

Я лично результатами никогда не интересовался. Я сразу понял — если что то найдут, то сразу вызовут. А с учетом того, что я допускаюсь на заседания — значит, у меня все нормально. Как и у остальных присутствующих на заседаниях — у них тесты отрицательные. Если кто-то и переболел — об этом говорить не принято. Я персонально переболевших не знаю.

- Спикер Совфеда Валентина Матвиенко говорила о пяти ваших коллегах, которые переболели — в нетяжелой форме.

- Ну, спикеру положено знать такую информацию. А я честно говоря и не интересовался.

- Но ведь ограничения возрастные есть для сенаторов старше 65 лет?

- Я спокойно к этому отношусь, хотя мне самому 66 лет. Это все таки достаточно условно. Можно и в 70 быть в хорошей форме. Но я понимаю что такие ограничения не случайны. В целом, это правильно.

- На заседаниях все сенаторы в масках?

- Процентов на 90-95 в масках присутствующие в Совете Федерации. Да, все-таки встречаются люди без масок. Те, кто их не надевают — не понимают, что наносят вред и себе, и окружающим. К сожалению, такое встречается среди тех, кто занимает и серьезные должности.