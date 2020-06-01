Вопрос дня: Чем ваши дети лучше вас?

Сергей БОЯРСКИЙ, депутат Госдумы, отец двух дочерей:

- Я не лучше папы и мамы. Не нужно устраивать конкуренцию поколений. Дети мои уже не носили галстуки пионерские. Надеюсь, цифровизация не опустошит их души. Младшая, Сашка, пользуется всеми новинками, но любит проводить время с друзьями. Главное, чтобы они росли в мире без масок и пандемий.

Михаил ГРУШЕВСКИЙ, пародист, отец дочери и сына:

- И Миша, и Дарья лучше меня во всех смыслах. Дочка и фотограф, и художник, и литератор. Она к своим 18 прочла больше, чем я за свои 55. А Мишка утром просыпается и спрашивает: папа, тебе снился футбол? У него легомания - а у меня нервов не хватит детальки стыковать. И у сына каждую субботу на завтрак мороженое, чего никогда не было у меня.

Герман СТЕРЛИГОВ, крестьянин, отец пятерых детей:

- Дети с младенчества христиане. У них головы не забиты фильмами, глупой литературой. Не курят с детства, как я. Более здоровы. Я вырос на Большой Ордынке, а они в полях-лесах, в труде и в седле. Они умеют больше дельных вещей. Они узнали то, что я узнал к 50 годам!

Игорь МОРОЗОВ, сенатор от Рязани, отец сына и дочери:

- Наши дети опережают нас по использованию цифровых знаний. А глядя на внуков, я вижу, что они уже с 5 лет работают в компьютере. Внучка гениальна в свои 7 лет - понятно, что ей многое подсказал мой сын. Но главное - что она делает. Создает дом, где будет жить с семьей на берегу моря.

Сергей МАЗАЕВ, лидер группы «Моральный кодекс», отец четверых детей:

- Мои дети более развиты, чем я. Старший сын, Илья, играл в рок-группе, но давно не выступает - преподает в московском вузе. Младший, Петя, учится в музшколе. В чем проявится его талант, пока непонятно.

Вадим ГАЛЫГИН, телеведущий, отец троих детей:

- Всем. Дети мои умнее, веселее, чем их папа... Да просто счастливее, чем я.