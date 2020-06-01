Анекдоты: Только женщина способна недоуменно повести бедрами
Разговор подружек:
- Не можем начать ремонт в ванной. Какую бы плитку я ни выбрала, муж на все согласен.
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Когда я была маленькая, мечтала, что в 30 лет у меня будет машина, большой дом, высокооплачиваемая работа... Сбылось только одно... Мне 30.
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Индекс самоизоляции в Москве настолько высок, что к памятнику Пушкину начала зарастать народная тропа.
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- Антитела есть? А если найду?
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- Как узнать, съедобные грибы или нет?
- По будильнику.
- Это как?
- Поужинал грибами, если услышал утром звонок будильника, то съедобные.
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Интересный факт: работая телеведущим, можно сойти с ума в прямом эфире ток-шоу, и никто этого даже не заметит.
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Рабинович затолкал записку в щель Стены Плача в Иерусалиме.
Постоял, подумал...
Вытащил записку и дописал платежные реквизиты...
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Власти подготовили новые меры поддержки населения.
Люди получат отсрочку по уплате штрафов за просрочку оплаты штрафов.
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Чиновники на субботнике хотели посадить дерево, но по привычке опять распилили.
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Доктор выписывает пациенту лекарство, тот:
- Выпишите справку, что я идиот.
- Зачем?
- Мне кажется, что капли от насморка за 8 тысяч без такой справки в аптеках отпускать не должны.
ИСТОЧНИК KP.RU