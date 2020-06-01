Анекдоты: Только женщина способна недоуменно повести бедрами

Разговор подружек:

- Не можем начать ремонт в ванной. Какую бы плитку я ни выбрала, муж на все согласен.

* * *

Когда я была маленькая, мечтала, что в 30 лет у меня будет машина, большой дом, высокооплачиваемая работа... Сбылось только одно... Мне 30.

* * *

Индекс самоизоляции в Москве настолько высок, что к памятнику Пушкину начала зарастать народная тропа.

* * *

- Антитела есть? А если найду?

* * *

- Как узнать, съедобные грибы или нет?

- По будильнику.

- Это как?

- Поужинал грибами, если услышал утром звонок будильника, то съедобные.

* * *

Интересный факт: работая телеведущим, можно сойти с ума в прямом эфире ток-шоу, и никто этого даже не заметит.

* * *

Рабинович затолкал записку в щель Стены Плача в Иерусалиме.

Постоял, подумал...

Вытащил записку и дописал платежные реквизиты...

* * *

Власти подготовили новые меры поддержки населения.

Люди получат отсрочку по уплате штрафов за просрочку оплаты штрафов.

* * *

Чиновники на субботнике хотели посадить дерево, но по привычке опять распилили.

* * *

Доктор выписывает пациенту лекарство, тот:

- Выпишите справку, что я идиот.

- Зачем?

- Мне кажется, что капли от насморка за 8 тысяч без такой справки в аптеках отпускать не должны.