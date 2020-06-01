«Невозможно спать, все тело болело, будто меня били»: Елена Воробей заболела коронавирусом

Звезда юмористических шоу Елена Воробей сообщила в Инстаграме, что заболела коронавирусом. 52-летняя артистка рассказала, что очень тяжело переносит болезнь. Елена узнала о том, что она подхватила COVID-19 несколько дней назад, но не решалась заявить об этом публично, потому что не хотела тревожить своего отца.

- Заболела всё-таки. Об этом я узнала три дня назад. Не решалась сразу выложить пост, а всему виной мои глупые страхи, - призналась Елена. - Во-первых , не знала, как воспримет это мой отец, он сердечник, человек крайне эмоциональный... Во-вторых, подумала, что всех уже этот вирус достал до тошноты, а я тут опять напомню о его реальном существовании, ну и зачем? Ведь мне, как и всем, так хочется уже перелистнуть эту страничку... Но я всё же решилась выложить видео, чтобы поддержать тех, кто находится сейчас в таком же состоянии как я, в состоянии тревоги, когда болезненные симптомы нагнетаются, а ты не знаешь, кому звонить и что делать.

Артистка рассказала о симптомах болезни, которая оказалась очень серьезной. Ее организм очень тяжело отреагировал на инфекцию. Сейчас Елене лучше, но ее состояние по-прежнему нельзя назвать стабильным.

- Второй день мой был очень жесткий - ужасно болела спина, ночью от мышечной боли невозможно спать, разово сработал ибупрофен, потом он уже не действовал, - рассказала Воробей. - Всё тело болело так как будто меня битами били. Сегодня мне полегче, но состояние явно не стабильное. Ждёмс, боремся.

Елена решила поделиться советами с теми, кто, также как и она, стали жертвами вируса. При этом артистка подчеркивает, что все очень индивидуально, и зависит от состояния здоровья каждого конкретного человека.

- Ребята, если температура высокая, не сбивается, не экспериментируйте, не рискуйте, лучше в больницу, так как есть опасность тромбов! Много пить жидкости - 5/7 литров! Ну, а всё остальное индивидуально, - советует она.

В комментариях поклонники желают Елене скорейшего выздоровления и спрашивают, где она могла заразиться. В предыдущих постах юмористка упоминала, что 40 дней сидела дома на самоизоляции. Впрочем, ее карантин не был строгим: артистка решила стать волонтером и вместе с добровольцами развозила продукты одиноким пенсионерам, не выходящим из дома.

- Несколько раз в неделю я с волонтёрами-медиками в рамках акции «Мы вместе» развожу лекарства и продукты одиноким людям. Были на моих волонтёрских маршрутах и весёлые случаи, - рассказывала Елена в Инстаграме. - Чаще всего наши адресаты живут в более чем скромных домах, подъезды соответствующие, «убитые» лифты, настенная живопись. И вот однажды навигатор ведёт меня по адресу Чапаевский пер., дом N. По мере приближения моего авто к указанному адресу, я начинаю узнавать этот дом, понимаю, что это элитный ЖК, а в одном из подъездов этой «скромной» высотки живет мой друг Серёженька Дроботенко. Понимаю, что «заказчик» вряд ли бедствующий человек, предполагая какую сумму отстёгивают ежемесячно счастливые обладатели элитных квадратных метров этого комплекса. В итоге продуктовая посылка была доставлена к нужной двери, но хозяин нам так и не открыл. Сказался очень больным, мол у него в квартире сейчас доктор, попросил поставить продукты под дверь. Никакой кареты скорой помощи во дворе мы не увидели, из чего сделали вывод, что какому-то господину просто было лень сходить в магазин.

Во время карантина у Елены, как и у всех звезд шоу-бизнеса, отменились концерты и гастроли, заработки упали. Из-за этого Воробей была вынуждена выставить на продажу свою квартиру в Черногории. Двухуровневые апартаменты с 20-метровой террасой расположены в городке Доброта. По словам артистки, ей приходится расставаться с заграничными квадратными метрами, поскольку она единственная кормилица в семье, а ее финансовые запасы на исходе.