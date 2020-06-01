После расставания с молодым мужем за больной коронавирусом Еленой Воробей ухаживает сестра

О том, что 52-летняя Елена Воробей заразилась «короной», она сама накануне сообщила в Инстаграме. По словам артистки, борьба с вирусом даётся ей тяжело: из-за страшных болей она не может спать, а лекарства не снимают симптомы.

- Второй день был очень жестким - ужасно болела спина, ночью от мышечной боли невозможно спать, разово сработал ибупрофен, потом он уже не действовал, - рассказала Елена Воробей. - Всё тело болело так, будто меня битами били. Сегодня полегче, но состояние явно не стабильное. Ждём, боремся.

Не исключено, что китайскую заразу юмористка подхватила, пока развозила продукты пенсионерам. Во время карантина Воробей, в отличие от многих знаменитых коллег, не расхаживала по ток-шоу с рассказами о бедственном положении звезд шоу-бизнеса, а устроилась волонтером и помогала тем, кто действительно оказался в беде - одиноким пожилым людям.

Между тем, друзья-коллеги Воробей о ее самочувствии не распространяются.

- Леночку я не видел очень давно, даже не знал о ее болезни. Дай бог ей скорейшего выздоровления, - поделился с kp.ru Владимир Винокур.

- Я в курсе ситуации, но не буду выносить на всеобщее обозрение по ее же просьбе, - признался Сергей Дроботенко.

Тем временем, как стало известно «КП», сейчас за больной юмористкой ухаживает 17-летняя дочь София и родная сестра Наталья. Она младше Елены на шесть лет, по образованию медик. В своё время артистка очень помогла родственнице: перевезла ее с семьей в Москву из родного Бреста, а пять лет назад, узнав о страшном диагнозе мужа сестры, подключила все свои связи, чтобы найти лучших докторов.

- В июне 2015 моя сестра должна была рожать. За месяц до родов она звонит мне и говорит, что у ее мужа подозревают рак, - вспоминала Воробей в интервью. - Я не нахожу себе места – почему, за что? Мобилизуюсь, успокаиваю сестру, нахожу лучших врачей. Этот ад длится полтора месяца. К счастью, диагноз не подтвердился.

Видимо, теперь настало время Наталье поддержать свою знаменитую родственницу. Тем более, что любимого мужчины с ней рядом нет.

- Лена сейчас одинока или, если хотите, свободна, - рассказала kp.ru одна из коллег артистки. - До сих пор иногда пишут, что она живет с молодым звукорежиссером из ее коллектива Сашей Калищуком. Они действительно несколько лет были вместе, хоть и без штампа в паспорте, он прекрасно ладил с ее дочкой Софией. Ради Лены в своё время даже ушёл от жены. Но и с Воробей Саша уже не вместе, они разошлись.

После расставания с гражданским мужем главной помощницей и опорой для пародистки стала ее 17-летняя дочь София. Отец девушки, женатый бизнесмен из Петербурга, личность которого Воробей всегда тщательно скрывала, погиб несколько лет назад.

5 июня артистка отметит свой день рождения - ей исполнится 53 года. «Комсомолка» желает Елене Воробей войти в новый год жизни здоровой, счастливой и полной сил!

Звонок артистке

«Комсомолка» позвонила юмористке со словами поддержки, но трубку взяла другая женщина.

- Это Наталья, сестра Лены. Да, она лечится дома. Но мы пока ничего не комментируем, - кратко ответила kp.ru собеседница.

Тем временем

«Голос слабый, но температуры нет»

Единственным из друзей Воробей, кто смог поделиться подробностями ее состояния, оказался юморист и шоумен Михаил Грушевский.

- Я только что с Леной созванивался. Голос у неё, конечно, чуть слабее, чем я привык слышать, но бодрый, не грустный, - сообщил kp.ru Михаил Яковлевич. - Температуры нет. Она ведь, оказывается, уже неделю болеет. Первые два дня было очень тяжело, сейчас полегче. Я ей искренне пожелал победить эту заразу и вернуться к радостям здоровой жизни. Я Лену 20 лет знаю - она сильная, справится, в этом я уверен.