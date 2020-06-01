Почему кур объявили главными врагами человечества

По электронным и печатным изданиям – в подавляющем своем большинстве легкомысленным – катится волна паники, которую гонит некто Майкл Грегер (Dr Michael Greger) - доктор из США. Нынешний COVID-19, по его мнению, это легкая репетиция настоящего кошмара, который непременно последует - не сегодня, так завтра.

Как считает доктор, измышления которого приводит, к примеру, сайт британской газеты Daily Mail, человечеству грозит куда более жуткая напасть – вспышка модернизированной «испанки». В 1918 году вирус, который вызывал тот грипп начала прошлого века, заразил более 500 миллионов человек, погубил не менее 50 миллионов по всему миру. А то и все 100 миллионов, по некоторым оценкам. Ныне же – на новом витке эволюции смертоносной заразы – число жертв будет исчисляться сотнями миллионов. Словно во время ядерной войны.

Больных "испанкой" тоже укладывали в анграха. Как сейчас ковидных.

Майкл Грегер предрекает, что «апокалиптическим» станет H5N1 – относительно новый штамм вируса птичьего гриппа, поселившийся в курах. Люди едят их мясо миллиардами тонн. Обязательно заразятся от каких-нибудь окорочков или даже куриных яиц, начнут передавать инфекцию друг другу. И скоропостижно умирать. Как от «испанки» , только более массово. Потому что этот H5N1 мутирует так, что мало не покажется. И нам и курам. Доктор справедливо отмечает, что большинством страшных болезней людей «наградили» животные: козы и овцы – туберкулезом и корью, верблюды – оспой, свиньи – коклюшем, буйволы – проказой, те же куры – брюшным тифом, а летучие мыши и панголины, мясо которых считается деликатесом, вроде бы помогли коронавирусам домутироваться до возбудителей нынешней пандемии.

Майкл Грегер делает вывод, что и от кур мы ничего хорошего не дождемся , поскольку их так много, что катастрофические мутации неизбежны.

А чтобы куры не устроили нам апокалипсис, их надо всех убить. Или, по крайней мере, прекратить промышленное производство, чтобы птицы не находились так близко друг от дружки.

Как сообщает Daily Mail, Майкл Грегер написал уже толстую книгу в 500 страниц, снабдив ее 3000 ссылок на исследования ученых, которые якобы подтверждают его мрачные предположения.

На птицефабриках куры живут в невыносимых услових. Пока их не зарежут.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Нет, не станут куры крылатыми ангелами апокалипсиса

Майкл Грегер – не совсем уж далек от науки, но и не очень к ней близок. Он профессиональный оратор. Ораторствует, где только может по поводу общественного здравоохранения.

Доктор, как он себя называет, заядлый вегетарианец. Долго время пропагандирует растительную диету, убеждает во вреде употребления продуктов животного происхождения. Сам их не ест и другим не советует. В том числе и на собственном сайте.

Как и большинство ораторов, Грегер никаких исследований лично не проводит. Пользуется результатами чужих – главным образом тех, которые не сильно противоречат его доводам.

Грегер весле, как большинство вегетарианцев, злоупотребляющих морковками.

Нынешняя попытка знатного вегетарианца напугать человечество так, чтобы оно отказалось хотя бы от курятины, самая заметная за последнее время. И вроде бы самая убедительная: мол, хотите жить дальше - откажитесь от кур с их вирусами. Однако более серьезные ученые не совсем, мягко говоря, поддерживают Грегера - особенно в той части его пророчеств, в которых речь идет о грядущей смертоносной пандемии гриппа – птичьего гриппа.

Анатолий Альтштейн - доктор медицинских наук, вирусолог , профессор кафедры инфектологии и вирусологии Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова – объяснил мне: шансы возникновения смертоносной пандемии птичьего гриппа, столь же губительной, что и «испанка» теоретически, конечно, существуют. Всякое может случиться. Но вряд ли, что такое случится на самом деле.

Птичьему гриппу вполне хватает птиц. Эволюционная стратегия вируса не состоит в том, чтобы убивать. Она в том, чтобы находить такие условия, в которых можно легко размножаться. У вируса нет цели поселиться в людях, он с трудом передается от одного человека к другому. Болеют главным образом птицы.

По словам Анатолия Двидовича, новые вспышки птичьего гриппа случаются, начинаться они могут весьма агрессивно. Но потом, что называется, сходят на нет – вирус мутирует в сторону более мирного сосуществования.

Хорошим ответом Майклу Грегору может стать книга под названием «Пандемия «Испанки» 1918-1920 г.г. в контексте других гриппозных пандемий и птичьего гриппа» , которую написал кандидат биологических наук Михаил Супотницкий. Он аргументированно доказал, что никакая «птичья испанка» нам не грозит, поскольку, , «испанка» и «птичий грипп» это природные явления, не имеющие между собой никакой причинно-следственной связи". Не нашли ее ученые, сколько не искали.

Михаил Васильевич обнадежил: «После пандемии 1918—1920 гг. каждая последующая пандемия гриппа, вне зависимости от типа вызвавшего ее вируса, сопровождалась меньшим количеством осложнений, характерных для «испанки», и меньшей смертностью населения, чем предыдущая».

Нет, не принесут куры апокалипсис на своих крыльях. Но в чем американец прав, так это в том, что условия их содержания в неволе надо улучшать. На всякий случай.