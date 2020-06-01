2020-06-01T10:56:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 1 июня 2020: 9 035 человек заболели за сутки

Оперштаб публикует свежие данные про новые случаи заражения коронавирусом в России на 1 июня 2020 года
Анастасия ВАРДАНЯН
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Оперштаб сообщил о новых случаях зараженияОперштаб сообщил о новых случаях зараженияФото: Михаил ФРОЛОВ
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Свежие данные о количестве новых случаев коронавирусной инфекции в понедельник, 1 июня 2020 года, обнародовал оперштаб. Судя по данным за последние сутки, эпидемия в России продолжает идти на спад. Новая цифра на 233 случая меньше, чем днем ранее.

- За последние сутки в России выявлено 9 035 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 40,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 162 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 3 994 человека, - сообщили в оперативном штабе.

Лидеры атирейтинга по числу новых заболевших все те же: Москва (2297), Московская область (728) и Санкт-Петербург (364).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 414 878 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 855 летальных исходов, выздоровело 175 877 человек.

С первого дня лета в целом ряде регионов смягчают режим самоизоляции. Почти по всей стране с этого дня начнут работать непродовольственные магазины, парки, а также парикмахерские. Курортные регионы постепенно отказываются от карантина для туристов, начинают работать санатории с медицинскими лицензиями. Тем временем в столице России, несмотря на спад эпидемии, продолжают действовать цифровые пропуска для передвижения по городу. Оформить их москвичи и гости столицы могут на сайте mos.ru.

Распространение коронавируса в мире: Хроника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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