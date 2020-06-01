Коронавирус в США, последние новости на 1 июня 2020: вылечились больше 444 тысяч человек

Последние новости о коронавирусе в США на 1 июня 2020 года таковы: общее число заболевших достигло 1 790 191, 104 383 человека скончались, 444 758 человек - выздоровели.

Ситуация в штатах пугала. Только в одном Нью-Йорке каждый день выявляли тысячи заболевших. Больницы были переполнены, под госпиталь пришлось переоборудовать кафедральный собор. Была информация и о нехватке защитных средств, о нехватке свободных рук… К счастью, сейчас ситуация более-менее стабилизировалась. В том же Нью-Йорке уже ослабляют ограничительные меры. Так, местным жителям разрешили гулять, отдыхать на пляжах и собираться в группы до шести человек. Число госпитализированных уменьшается, смертность также падает.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 1 июня 2020 года, то в некоторых штатах выявляют отличный прогресс по ситуации с COVID-19. Так, власти Нью-Йорка сообщили, что за субботу скончались 56 человек, выявлен 291 случай заболевания. Эти цифры намного меньше, чем были, к примеру, месяц назад.

Уже по всей стране открываются торговые центры, магазины, заведения общепита. Рестораторы идут на различные хитрости, чтобы гости соблюдали дистанцию между собой. Так, в одном из кафе за столики сажают огромных кукол. А в другом посетителей заставляют надевать на себя автомобильные камеры, в которых физически невозможно подойти к кому-либо ближе чем на два метра.

Парки в США тоже частично открыли. Но теперь на полях есть белые полутораметровые круги. Если в одном из них сидит человек или семья, то другие не имеют право заходить за черту, чтобы не нарушать социальную дистанцию.